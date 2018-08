Ermal Meta/ Per lui dure accuse dai fan, ecco cosa è successo... (Battiti Live 2018)

Ermal Meta, nonostante il successo con il Non abbiamo armi tour non è un momento facile per il cantante che ha ricevuto dure accuse direttamente dai suoi fan. (Battiti Live 2018)

Ermal Meta, Batitti Live 2018

Sono tempi duri per Ermal Meta e non di certo per il successo e le emozioni legate al suo Non Abbiamo Armi tour. L'artista infatti in questi giorni è finito al centro delle critiche da parte di alcuni fan, che lo hanno accusato di non essersi fermato a fare qualche foto subito dopo un concerto. "Non si va ai concerti per poi esibire un trofeo fotografico", sbotta infatti l'artista ricordando a tutti che il senso dei live è principalmente legato alle emozioni, al vivere un'esperienza in prima persona, più che farsi un selfie con il proprio beniamino. Meta ne ha per tutti, anche per i giornali che hanno messo più in risalto questa notizia ed i suoi presunti flirt del momento rispetto alle iniziative benefiche legate alla sua Non mi avete fatto niente, come la donazione degli incassi dovuti ai diritti d'autore del brano a Emergency. Ermal Meta sarà inoltre presente sul palco di Battiti Live 2018 per la tappa di Andria che andrà in onda su Italia 1 questa sera, giovedì 16 agosto. Un'occasione per vivere, anche se da lontano, le emozioni che sa di regalare "alla mia gente", consapevole che questo aspetto dei suoi live verrà messo ancora una volta in secondo piano rispetto ad altri dettagli. Intanto Meta ringrazia anche i fan che hanno assistito al suo ultimo concerto a Sant'Antioco, in Sardegna, con una foto che riprende anche gli ammiratori presenti alle sue spalle, oltre che alla location affascinante. Clicca qui per vedere la foto di Ermal Meta.

IL MIGLIOR ARTISTA DEL 2018

Considerato il Miglior Artista 2018, Ermal Meta continua a sorprendere e soprattutto conquista diversi scenari artistici e non con la sua determinazione di legare la musica a qualcosa di più aulico rispetto ai canoni più in voga. Forse controcorrente rispetto a tanti cantanti che, armati di un buon testo orecchiabile e profondo, parlano di guerre e devastazione senza agire. Non Meta, che ha fatto della sua Non mi avete fatto niente un grido, non solo per contrastare la distruzione presente in tanti territori, ma anche per smuovere le acque in modo concreto. Il riconoscimento verrà consegnato al cantautore durante il concerto che si terrà il prossimo 3 settembre 2018 a Carmagnola, presso Piazza Italia, e segue da vicino la Benedizione Apostolica che Papa Francesco ha voluto riservargli per il suo impegno nel sociale, intento a trasmettere valori di pace e solidarietà, oltre che di amicizia e fratellanza. Un omaggio anche a quell'energia che lo vede ogni volta al centro dei riflettori, impegnato a regalare "ogni sfumatura di me". Un regalo a tutto tondo per i fan che assistono ai suoi live, verso cui si proietta con costanza. Lo dimostra anche la sua Vietato morire, che da canzone a poesia, fino a lettera, è diventata persino un manifesto a favore della femminilità ad ampio spettro. "Sono contento che la donna abbia preso sempre più consapevolezza di non essere inferiore ad un uomo", sottolinea infatti in una lunga intervista a Il Resto del Carlino, sicuro che se il mondo fosse in mano alle donne, le guerre sarebbero di certo di meno.

