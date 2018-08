FAIR GAME - CACCIA ALLA SPIA/ Su La7 il film con Naomi Watts (oggi, 16 agosto 2018)

Fair Game - Caccia alla spia, il film in onda su La7 oggi, giovedì 16 agosto 2018. Nel cast: Naomi Watts e Sean Penn, alla regia Doug Liman. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

16 agosto 2018 Cinzia Costa

il film biografico in prima serata su La7

NEL CAST SEAN PENN

Fair Game - Caccia alla spia, il film in onda su La7 oggi, giovedì 16 agosto 2018 alle ore 21,15. Fair Game - Caccia alla spia, è una bella pellicola di matrice statunitense che ha visto la sua prima cinematografica nel lontano 2010. Il film diretto da Doug Liman si basa su un soggetto scritto a quattro mani da Valerie Plame e Joseph C. Wilson, esso è ascrivibile al genere delle pellicole autobiografiche con connotazioni spionistiche. Buono il cast di attori, tra di essi si evidenziano Naomi Watts e Sean Penn, attori che sono stati scelti per la loro grande presa sul pubblico americano. Il film anche a causa del suo esoso costo di produzione è stato prodotto da un nutrito cartello di case di produzione (Zucker Productions, Weed Road Pictures, Fair Game Productions, Hypnotic, Participant Media, River Road Entertainment) la distribuzione italiana è stata invece affidata alla Eagle Pictures. Vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

FAIR GAME - CACCIA ALLA SPIA, LA TRAMA DEL FILM BIOGRAFICO

La trama si incentra sul lavoro di Valerie Plame, una spia della CIA che lavora sotto copertura. Valerie cerca di provare che l'Iraq ha un arsenale di armi nucleari, la sua missione è importantissima stante che dalle sue risultanze potrebbe scatenarsi una devastante guerra in una delle parti più calde dell'intero pianeta. La donna nella sua missione è aiutata dal marito, Joseph C. Wilson, un diplomatico che viene inviato in Niger. Qui l'uomo capisce che la notizia che il paese africano produca e vende uranio arricchito non corrisponde a verità. Le due risultanze portano alla consapevolezza che nessun arsenale di armi nucleari è attivo nel paese mediorientale. Nel discorso dell'unione del 2003 il presidente degli Stati Uniti D'america smentisce i due e di fatto afferma non solo che l'Iraq ha delle armi a disposizione ma anche che il Niger vende uranio. La partenza della guerra del golfo che si basa cosi sull'assunto falso delle presenza delle armi inquieta i due. Soprattutto Joseph non riesce a mantenere la calma e in un editoriale sul New York Times sbugiarda l'inquilino dello studio ovale. La notizia mette in crisi il presidente degli Stati Uniti che decide cosi di far svelare il nome di Valerie passando ai giornalisti anche la notizia di come il marito abbia avuto l'incarico per recarsi in Niger. La donna non solo perde il lavoro, e di conseguenza vede andare in fumo delle indagini durate anni, ma vede perfino il suo matrimonio andare in crisi a causa della sua consapevolezza che l'avversario scelto dal marito è troppo forte per vincere. Tutto però ritorna al suo posto quando la stampa inizia ad approfondire l'argomento, con la CIA che decide di arrestare Lewis Libby, capo dello staff del Vice Presidente Cheney, reo di aver svelato ai giornalisti il nome di Valerie. Il finale del film è dedicato all'audizione a cui è chiamata Valerie davanti al congresso, un audizione che gli permetterà di svelare la vera verità.

