Fred De Palma e Shade/ "Se i rapper fossero noi" (Battiti Live 2018)

Fred De Palma e Shade, la coppia sta ottenendo un grande successo con la canzone "Se i rapper fossero noi". Cosa canteranno stasera? Il pubblico scatenato sui social (Battiti Live 2018)

Fred De Palma e Shade, Battiti Live 2018

D'estate non vale sta raccogliendo diversi riscontri positivi, per un Fred De Palma sempre più in forma. Il brano vanta tra l'altro la produzione di Takagi & Ketra, una vera e propria garanzia per la musica degli ultimi anni. "Un cattivo ragazzo per bene", si descrive intanto l'artista sui social, mostrandosi di fronte ad una Ferrari testa rossa mozzafiato. Qualcuno ne approfitta per lanciare qualche contestazione fra i commenti, ricordando i tempi in cui i rapper puntavano il dito contro chi ostentava la propria ricchezza. Clicca qui per vedere la foto di Fred De Palma. Intanto D'Estate non vale, con una featurette con Ana Mena, vede il rapper in toni più leggeri, spensierati ed adatti alla stagione estiva. Fred De Palma sarà inoltre fra gli ospiti che saranno presenti a Battiti Live 2018, per una terza puntata che andrà in onda in differita su Italia 1 nella prima serata di oggi, giovedì 16 agosto. Il brano segue del resto l'impronta già lasciata dall'artista in precedenza, concentradosi sugli amori estivi che permettono di vivere la relazione con un atteggiamento più soft. Il ritmo serrato e le views ottenute su Youtube a poche settimane dal rilascio, confermano quanto il gradimento del pubblico sia stato positivo anche in questa nuova occasione. Un applauso che del resto il rapper si era già meritato con le sue precedenti Adios e Il cielo guarda te, rilasciate rispettivamente l'anno scorso e nel 2016.

L'ESTATE SENTIMENTALE DI FRED DE PALMA

L'estate non ha di certo graziato Fred De Palma da un punto di vista sentimentale, dato il clamore suscitato sui social in seguito alla sua rottura con la fidanzata Valentina Fradegrada. Una storia d'amore travagliata che si è conclusa con la divisione definitiva delle rispettive strade e non senza un po' di amarezza. De Palma ha infatti svelato alcune settimane fa su Instagram di aver pizzicato l'ex fra le braccia di un altro, appena tre giorni dopo la loro separazione. E questo lo ha spinto a considerare di non volerla rivedere più nel futuro, nonostante il forte amore provato nei suoi confronti. La replica di Valentina ha puntualizzato come in realtà di giorni ne fossero trascorsi 20 e non 3 come affermato dall'ex fidanzato e che l'incontro in questione con l'altro ragazzo non implicava interessi amorosi. Intanto De Palma festeggia i 17 milioni di views sulle piattaforme streaming e digital per la sua D'estate non vale, oltre che all'entrata nella Top 50, posizione 15, per gli ascolti online. Una forte consolazione rispetto alla tappa saltata a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, dove De Palma avrebbe dovuto esibirsi lo scorso 12 agosto.

IL SUCCESSO DI "AMORE A PRIMA INSTA"

Shade ha collezionato un nuovo successo grazie alla sua Amore a prima Insta, il nuovo singolo che ha presentato in queste settimane e che ha già conquistato i fan. Una conferma di quanto già ottenuto con le precedenti irraggiungibile, featuring con Federica Carta, e Mai una gioia del 2015. Shade sarà inoltre fra gli ospiti di Battiti Live 2018 che vedremo questa sera su Italia 1, giovedì 16 agosto. La terza puntata del festival vedrà l'artista esibirsi sul suo nuovo singolo, ancora una volta orecchiabile e che gli ha permesso finora di totalizzare 15 milioni di views negli streaming. La scelta di Shade in questa occasione, spiega a Il Corriere della Sera, è stata di raccontare le giornate dei ragazzi, fatte di tanti social, "tanto web, tanto WhatsApp". Conquistare una ragazza è diventato più semplice grazie a like, direct ed altro ancora, ma anche un confronto con quel "carnaio" che vede tanti galli nello stesso pollaio. Senza considerare l'altra faccia della medaglia, fatta di haters ed odio facile: "Non sono un esempio negativo", sottolinea pensando agli oppositori collezionati su Facebook, di 40 o 50 anni. Insulti a cui risponde ancora una volta a colpi di ironia, la sua arma segreta contro il bullismo che ha dovuto affrontare durante il periodo delle scuole medie, "un periodo buio", che alla fine gli ha permesso anche di realizzare Bene ma non benissimo, il film diretto da Francesco Mandelli.

© Riproduzione Riservata.