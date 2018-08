IL SEGRETO / Anticipazioni 16 agosto: l'incontro chiarificatore di Saul e Julieta

Anticipazioni Il Segreto, puntata 16 agosto: Julieta e Saul si incontrano e chiariscono le recenti incomprensioni. Lei non parte più da Puente Viejo ma...

16 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Il Segreto non conosce pausa in occasione della settimana di Ferragosto e torna puntualmente anche questa sera su Canale 5 nella fascia pre-serale. Quella odierna sarà una puntata caratterizzata dalle riflessioni di Consuelo e Julieta in merito alla loro permanenza a Puente Viejo. Le due donne, che in un primo momento sembravano pronte a lasciare il luogo che ha causato tante sofferenze, cambieranno inaspettatamente idea. In seguito, avverrà anche un incontro molto importante tra la stessa Julieta e Saul nella sala del Municipio: finalmente, dopo una serie di intrighi e di incomprensioni, la coppia riuscirà a confrontarsi e a chiarirsi senza essere interrotta da altre persone. Ma, alle buone notizie farà seguito anche l'ennesimo problema: Don Ignacio, dopo avere scoperto sul quotidiano Nazionale il nuovo domicilio della sua rivale, raggiungerà Puente Viejo e si presenterà a casa sua con le peggiori intenzioni. Un nuovo pericolo metterà in pericolo la vit di Julieta?

IL FERIMENTO DI NAZARIA

Insieme alle notizie relative alle sorti di Julieta, nella puntata de Il Segreto di questa sera terrà banco anche un incontro scontro tra Vicente e Nazaria. Dopo avere capito il doppio gioco della moglie di Mauricio, il terribile uomo andrà su tutte le furie e si renderà protagonista di una colluttazione con Mauricio. Il litigio avrà un inatteso epilogo: Nazaria resterà gravemente ferita e la sua vita sarà in pericolo. Sarà questa l'uscita di scena di uno dei personaggi più ambigui degli ultimi mesi? Spazio anche alla famiglia Miranar e ad un imprevisto che riguarderà Dolores. Onesimo, dopo avere effettuati vari pedinamenti, ascolterà una telefonata di Tiburcio dalla quale apprenderà la sua decisione di lasciare Puente Viejo per tornare a lavorare al circo. Il giovane Miranar dovrà decidere se raccontare alla zia quanto scoperto e alla fine eviterà di spezzarle il cuore, attendendo che sia Tiburcio stesso a parlare alla donna...

