IL VENDICATORE/ Su Canale 20 il film con Steven Seagal (oggi, 16 agosto 2018)

Il vendicatore, il film d'azione in onda su Canale 20 oggi, giovedì 16 agosto 2018. Nel cast: Steven Seagal, Michelle Goh, alla regia Michael Oblowitz. Il dettaglio della trama.

16 agosto 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Canale 20

NEL CAST STEVEN SEAGAL

Il vendicatore, il film d'azione in onda su Canale 20 oggi, giovedì 16 agosto 2018. La pellicola, che sarà trasmessa a partire dalle 21.00, è stata diretta nel 2003 da Michael Oblowitz, regista di origini sudafricane già noto al grande pubblico per aver curato la regia di film Come Sharkman Mister vendetta e Lo straniero. Nel cast del film troviamo un personaggio noto e amato dal pubblico italiano come Steven Seagal, che interpreta il personaggio del professor Robert Burns. Al suo fianco appaiono Michelle Goh, Corey Johnson e Ray Charlson. Tra i produttori della pellicola ritroviamo anche lo stesso Steven Seagal che ha collaborato al fianco di Avi Lerner, importante produttore cinematografico americano che ha portato al successo film come I mercenari, Shark Attack, Ticker Esplosione finale e Derailed-Punto d'impatto. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL VENDICATORE, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Robert Buns è un facoltoso uomo d'affari americano in viaggio per lavoro in Cina assieme ad una sua collega. Improvvisamente i due vengono aggrediti da un gruppo di poliziotti cinesi e nell'agguato la donna perde la vita. Robert, spaventato da quanto accaduto, scappa via e cerca di tornare negli Stati Uniti ma viene subito rintracciato dalla polizia e tratto in arresto. Nel suo furgone, sono stati infatti rinvenuti diversi kili di cocaina. L'uomo è così costretto a scontare diversi anni di prigione in Cina. Dopo circa tre anni dall'inizio della sua detenzione incontra l'uomo che diverso tempo prima uccise la sua socia. Grazie alla testimonianza del militare, Robert scopre chi e perché ha deciso di incastrarlo. Riuscirà a vendicarsi per quanto subito?

