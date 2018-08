IN AMORE NIENTE REGOLE/ Su Canale 5 il film diretto da George Clooney (oggi, 16 agosto 2018)

In amore niente regole, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 16 agosto 2018. Nel cast: George Clooney che ha diretto anche la regia, Renee Zellweger e John Krasinski. Il dettaglio.

16 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel primo pomeriggio di Canale 5

NEL CAST RENEE ZELLWEGER

In amore niente regole, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 16 agosto 2018 alle ore 13,40. Una pellicola di genere commedia che è stata prodotta nel 2008 che è stata diretta e interpretata da George Clooney e affiancato nel cast da Renee Zellweger e John Krasinski. Le riprese del film sono iniziate nel 2007 e sono state girate prevalentemente in Tennessee (Chattanooga) nel sud della Carolina (Anderson), a Ware Shoals, Greenville e Travelers Rest. L'anteprima del film è stata trasmessa il 24 marzo dello stesso anno a Maysville, nel Kentucky, città che ha dato i natali al padre e alla zia di George Clooney.

IN AMORE NIENTE REGOLE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La pellicola, ambientata nel lontano 1925, racconta la storia di Jimmy "Dodge" Connelly, giocatore di football americano capitano dei Duluth Bulldogs, una squadra del campionato professionistico di football americano in piena crisi di risultati. C'è olo un modo per risollevare una situazione che non sembra avere alcun tipo di soluzione: il presidente della squadra decide infatti che per riaddrizzare la rotta della sua squadra deve riuscire ad ingaggiare il campione Carter Rutheford, promessa del football americano proveniente dal mondo delle Università ed ex eroe reduce della prima guerra mondiale. Per convincere Rutheford, sarà fondamentale l'aiuto di Jimmy Connelly, abile affabulatore in grado di convincere le persone e persuaderle a fare quello che meglio credono. Connelly dunque riesce a trascinare il campione sui campi fangosi dei Duluth Bulldogs, trasformando in breve tempo la squadra e gli impianti sportivi grazie ai soldi derivanti dagli sponsor e dal grande successo di pubblico che riscuote la squadra. I tifosi vengono infatti trascinati allo stadio dall'ingaggio di Rutheford. Sul passato del campione inizia però a indagare sul passato eroico, vero o presunto, la reporter sportiva Lexie Littleton, redattrice del quotidiano Chicago Tribune. La donna trascorrerà diversi giorni in compagnia della squadra di football, restando a stretto contatto sia con Rutheford che con Connelly, ottenendo l'effetto non desiderato di far innamorare entrambi. Lexie riuscirà però nel suo scopo di smascherare Rutheford, seducendolo e facendosi rivelare che in realtà l'atto eroico con cui ha riscosso grande successo ed è diventato famoso negli Stati Uniti, in realtà sia stato dettato dalla paura a causa di un terribile agente senza scrupoli. Rutheford infatti non è altro che una pedina nelle mani del terribile ufficio propaganda dell'esercito degli Stati Uniti, che aveva bisogno di una figura pulita e angelica negli anni immediatamente precedenti alla grande depressione e alla crisi economica del 1929 che metterà in ginocchio l'intero Paese a pochi anni dall'inizio della seconda guerra mondiale.

