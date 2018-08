JAMES GUNN/ Non dirigerà i 'Guardiani della Galassia Vol. 3': confermata la rottura con Marvel e Disney

James Gunn non sarà il regista dei 'Guardiani della Galassia Vol. 3': il nuovo incontro tra lui e i vertici Marvel e Disney non ha dato gli esiti sperati.

16 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Guardiani della Galassia

James Gunn non dirigerà il film 'Guardiani della Galassia Vol. 3', le cui riprese sono previste per l'inizio del 2019. Nelle ultime ore si è tenuta una nuova riunione tra il regista, i suoi rappresentanti della United Talent Agency e Alan Horn, chairman di Walt Disney Studios. Secondo quanto riporta la rivista Variety, si è trattato di un incontro civile e professionale ma che non ha dato gli esiti sperati. Gunn non è stato reintregato nella produzione del film, confermando di fatto il provvedimento preso qualche settimana fa. Resta ora da capire quali conseguenze avrà questa decisione da parte di Marvel e Disney: se Gunn sembra già vicino a nuovi progetti, la regia del cinecomic avrà bisogno di un nuovo nome, in grado di scrivere un nuovo script in tempi record o di riadattare quanto già effettuato dallo stesso Gunn. Anche il cast dei 'Guardiani' non sembra troppo concorde con questo licenziamento. Chris Pratt di recente ha confessato: "Adoriamo tutti James ed è un nostro buon amico, ma adoriamo anche interpretare i Guardiani della Galassia. È una situazione complicata per tutti. Sapete, vorremmo solo andare avanti e fare la cosa giusta ed essere le persone migliori possibili".

LE RAGIONI DEL LICENZIAMENTO

Le cause che avevano spinto Disney e Marvel a chiudere i rapporti con James Gunn avevano fatto discutere in occasione del suo licenziamento. Ai due colossi non erano andate giù alcune battute su Twitter che il regista aveva postato prima di lavorare per il mondo del cinema. Questa la dichiarazione di Alan Horn, presidente di Walt Disney Studios: "Gli atteggiamenti offensivi e le affermazioni scoperte sul feed Twitter di James sono indifendibili e incoerenti con i valori del nostro studio, e abbiamo interrotto i nostri rapporti commerciali con lui". Il regista si era subito scusato per alcune parole da lui utilizzate, sottolineando come esse andassero indietro nel tempo: "Le mie parole di quasi dieci anni fa erano, all'epoca, dei tentativi infelici e completamente falliti di essere provocatorio. Da allora me ne sono pentito non solo perché erano stupidi, per niente divertenti, terribilmente insensibili e sicuramente non provocatori come avevo sperato, ma anche perché non riflettono la persona che sono oggi o che sono da un po' di tempo. Nonostante il tempo passato, capisco e accetto le decisioni lavorative prese oggi..."

© Riproduzione Riservata.