Jeremias Rodriguez ha una nuova fidanzata?/ La foto con Priscilla: chi è la ragazza al suo fianco?

16 agosto 2018 Valentina Gambino

Jeremias Rodriguez ha trovato l’amore? Il fratello di Belen dopo essere uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip ha provato a ricostruire i rapporti con la sua ex, purtroppo con scarsi risultati. Nelle ultime ore però, l’ex gieffino ha condiviso una fotografia insieme di una ragazza che si chiama Priscilla. Questo gesto potrebbe fare pensare a qualcosa di più tra di loro che una semplice amicizia. Il tutto è avvenuto tramite le Stories di Instagram, social network che Jere usa molto. I due compaiono intenti a scambiarsi un bacio sulla guancia ma non sappiamo altro su di loro. Se si tratta di una amicizia non possiamo saperlo ma gli estimatori sperano che invece si possa trattare di una nuova e nascente storia d’amore. Jeremias è single ormai da molto tempo. Una volta fuori dalla Casa più spiata d’Italia, in molti speravano che il giovane flirt con Aida Yespica nato all’interno, potesse trasformarsi in qualcosa di più dopo avere ripreso i contatti con la realtà… ed invece, anche in questo caso niente di fatto.

Che sia arrivata la ragazza giusta per rubare il cuore di Jeremias Rodriguez? Dopo la fotografia condivisa insieme a Priscilla, i fan del giovane fratello di Belen e Cecilia sono impazziti all’idea che possa avere una nuova fidanzata. Proprio Jeremias alcuni anni fa è balzato agli onori delle cronache rosa per avere intrapreso una relazione con Rosella Intellicato, ex tronista e gieffina che dopo aver lasciato il trono, ha ufficializzato anche la loro storia (naufragata dopo pochissimo tempo). Proprio Jeremias, dopo la sua esperienza con il Grande Fratello Vip, ha ricevuto la proposta di salire sul trono classico di Uomini e Donne per trovare l’anima gemella. Purtroppo ha rinunciato per delle motivazioni apparentemente assurde: “Ha fatto una richiesta poco gradita dalla redazione: ‘Vorrei un’altra musica per me’, al posto della colonna sonora storica della trasmissione. Risultato? Jeremias rispedito al mittente (per ora)”, si leggeva tra le pagine di Chi.

