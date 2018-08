L'ANNO DEL DRAGONE/ Su Iris il film con Mickey Rourke e John Lone (oggi, 16 agosto 2018)

L’anno del dragone, il film in onda su Iris oggi, giovedì 16 agosto 2018. Nel cast: Mickey Rourke e John Lone, alla regia Michael Cimino e Oliver Stone. La trama del film nel dettaglio.

16 agosto 2018 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Iris

NEL CAST ANCHE JOHN LONE

L’anno del dragone, il film in onda su Iris oggi, giovedì 16 agosto 2018 alle ore 23,00. Una pellicola poliziesca e thriller che ci lascia con il fiato sospeso fino all'ultima scena del capolavoro cinematografico che è stato prodotto in USA nel 1985. Il canale della rete Mediaset, Iris, del digitale terrestre dedicato alle pellicole d'autore trasmetterà infatti il film L'anno del dragone, thriller pazzesco interpretato dalla leggenda del cinema americano Mickey Rourke e con la regia di Michael Cimino e Oliver Stone. Nel film compare anche un pizzico d'Italia, dato che il produttore del film risponde al nome di Dino De Laurentiis. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

L'ANNO DEL DRAGONE, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

L'anno del dragone racconta le vicende delle gang criminali di New York. La Grande Mela è un piatto troppo ricco per le bande criminali provenienti dai vari paesi e che fanno affari d'oro in America, e una nuova minaccia incombe sull'isola di Manhattan e dintorni. Si tratta della Triade, la terribile mafia giapponese che conclude affari da milioni di dollari con i traffici illeciti specialmente nell'area di Chinatown e nei dintorni del distretto asiatico. Il nuovo padrino della cosca criminale, Joey Tai, ha deciso che per la Triade è arrivato il momento di espandersi ed esiste un solo modo per farlo. Inizia dunque una sanguinosa guerra fratricida tra bande di gangster per il dominio di New York. In particolare al centro del loro interesse c'è il prospero mercato della droga, con il quale le famiglie criminali riescono a intascare milioni e milioni di dollari muovendo uomini in ogni ambito. La guerra tra Mafie è devastante e getta il panico sulla Grande Mela, attraversata da una lunga scia di morti. L'unico che sarà in grado di porre fine a questo sfacelo è il comandante di polizia Stanley White, che avrà l'arudo compito di sgominare a suon di arresti i vertici delle famiglie criminali uno sull'altro. Il capitano intraprenderà dunque una lotta senza quartiere per far trionfare la giustizia, in una guerra di nervi e sangue freddo che costerà la vita a più di una persona. Ad aiutare il capitano White ci sarà però una bella reporter, alleato prezioso nella lotta alle bande criminali.

