L'ELETTO/ Su Rai Movie il film con Lorenzo Balducci (oggi, 16 agosto 2018)

L'eletto, il film drammatico in onda su Rai Movie oggi, giovedì 16 agosto 2018. Nel cast: Lorenzo Balducci e Monica Bellucci, alla regia Guillaume Nicloux. Il dettaglio della trama.

L'eletto, il film drammatico in onda su Rai Movie oggi, giovedì 16 agosto 2018 alle ore 22,55. La pellicola è stata realizzata grazie alla sinergia di una produzione Italo francese nel 2006 ed è interamente ispirata ad un'opera romanzata dallo scrittore francese Jean Christophe grangè. La regia è stata affidata a Guillaume Nicloux, regista francese oltre che scrittore di diversi romanzi di successo. Tra i film di cui ha curato la regia citiamo pellicole come Un affaire privèe - Una questione privata, La religiosa e Valley of Love. Nel cast de L'eletto spiccano i nomi di due interpreti italiani come Lorenzo Balducci e Monica Bellucci. Quest'ultima interpreta il ruolo della protagonista di Laura Siprien. Il personaggio di Sibilla Weber è stato invece interpretato dal mostro sacro della cinematografia francese come Catherine Deneuve, famosa per essere apparsa in film di grande prestigio come Notte sulla città, Un gioco estremamente pericoloso, I soldi degli altri, L'ultimo metrò, Speriamo che sia femmina e Genealogia di un crimine. Nel 2017 è apparsa nel film Quello che so di lei, diretto da Martin Provost. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

Nelle prime scene del film si assiste all'uccisione di tre uomini mongoli, uno dei quali conserva in una medaglia la foto di uno splendido bimbo. Trascorrono diversi anni da quel giorno e la giovane Laura decide di voler adottare un bambino. Per farlo si reca in un centro di adozione dove riesce ad ottenere l'affidamento di Liu San. Tutto sembra andare per il meglio ed il bimbo cresce sereno e spensierato assieme alla sua nuova mamma. Tuttavia, a distanza di pochi anni dall'adozione, quando Liu ha circa 5 anni, iniziano ad accadere eventi molto strani. Sulla schiena del piccolo appaiono strani disegni mentre Laura inizia a fare terribli incubi. All'improvviso Liu scompare nel nulla, rapito da chissa chi. Poco dopo Laura scopre che il passato di suo figlio è strattamente legato ad un antico popolo mongolo. Con la speranza di riuscire a riabbracciare Liu, Laura parte per la Mongolia per riabbracciare suo figlio.

