LA SIGNORA AMMAZZATUTTI/ Su TV8 il film con Kathleen Turner (oggi, 16 agosto 2018)

La signora ammazzatutti, il film in onda su TV8 oggi, giovedì 16 agosto 2018. Nel cast: Catherine Turner, Sam Waterston e Ricki Lake, alla regia John Waiters. La trama del film nel dettaglio

16 agosto 2018 Cinzia Costa

il film giallo in seconda serata su tv8

NEL CAST CATHERINE TURNER

La signora ammazzatutti è il film comico che TV8 trasmetterà nella seconda serata di questo giovedì 16 agosto 2018 dalle 22,50. La pellicola, che nella versione originale assume il titolo di Serial mom, è stata diretta nel 1994 da John Waiters, regista americano noto per aver diretto anche altri film di successo come Pink flamingos, Grasso è bello e A morte Hollywood. Oltre che regista è stato anche interprete cinematografico e professore universitario. Nel cast di La signora ammazzatutti troviamo attori del calibro di Catherine Turner, Sam Waterston, Ricki Lake e Matthew Lillard. Anche se nel film si sottolinea come la storia narrata sia in realtà collegata a fatti realmente accaduti, in un secondo momento questa versione venne ritenuta falsa. Probabilmente si trattò semplicemente di un trucco pubblicitario per attirare l'attenzione degli spettatori. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA SIGNORA AMMAZZATUTTI, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

Protagonista del film è l'affascinante signora Sutphin, donna americana di alto borgo che nasconde una mente decisamente contorta. La donna, maniaca dell'ordine e del controllo, inzia infatti a commettere una serie di efferrati omicidi spinta da motivi banali. Grazie alla testimonianza di una vicina di casa, la signora Suthpin viene incastrata ed arrestata. Tuttavia, grazie ad una serie di escamotage, riesce a dimostrare di essere innocente. Tornata in libertà, però, non riuscirà a mettere un freno alla sua degenerata follia e continuerà a commettere omicidi scegliendo le sue vittime tra i giurati che nel processo non avevano creduto alla sua versione dei fatti.

