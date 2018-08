Lara Zorzetto nuova tronista di Uomini e Donne/ Arriva la smentita: “Dove lo avete letto?”

Lara Zorzetto sarà la nuova tronista di Uomini e Donne? Questo era ciò che aveva lasciato intuire Raffaella Mennoia, prima di una sonora smentita. Ecco le ultime news.

16 agosto 2018 Valentina Gambino

Lara nuova tronista? Arriva la smentita

Lara Zorzetto sarà la nuova tronista di Uomini e Donne? Questo era ciò che aveva lasciato intuire Raffaella Mennoia, prima di una sonora smentita. “Se questa estate non si accoppierà la mitologica Lara Rosie Zorzetto siederà sul prossimo trono di Uomini e Donne”, ha confidato tramite una intervista rilasciata al settimanale Oggi. Michael De Giorgio, dopo avere sentito l'indiscrezione, pare averla presa in maniera positiva, tanto da affermare: “Qualsiasi opportunità il futuro potrà riservagli io sarò il primo ad essere felice per lei. Ad oggi io gli auguro il meglio che la vita possa gli possa offrire". “Ragazzi, davvero non ne so niente. È arrivata anche a me questa voce, ma ne so meno di voi”, ha confidato invece Lara parlando con i suoi affezionati fan su Instagram. In questi giorni poi, durante una diretta sul famoso social, Martina Sebastiani ha risposto ad un fan che le chiedeva se le sarebbe piaciuto salire sul trono: “No, non fa per me. Non so perché siete tutti convinti di questa cosa, la lascio fare a Lara”, aveva risposto.

Dopo la sua intervista, Raffaella Mennoia ha voluto smentire l’indiscrezione sul nascere. “Lara ha simboleggiato il riscatto di tutte quelle donne che si sono sentite rifiutate e denigrate dall’uomo che amavano e che hanno iniziato a volersi bene riprendendo in mano la loro vita. Dopo Temptation Lara è tornata single riacquistando fiducia in se stessa. Lara sarebbe perfetta (per il trono). Se resta single potrebbe dare molto a Uomini e Donne vista la sua irresistibile spontaneità”, ha confidato l’autrice di Uomini e Donne. In queste ore però, tramite un post è arrivata la sua smentita: “Scusate, ma dove avete letto che Lara farà Uomini e Donne?”, ha scritto. Ed intanto, la stessa Lara durante una recente intervista tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, ha aggiunto: “Se mi venisse proposto, rimarrei paralizzata dallo stupore. Poi ne sarei solo lusingata e ascolterei tutti i consigli delle persone meravigliose che lavorano per la realizzazione di quel programma, altrimenti avrei paura di non sentirmi all’altezza”.

