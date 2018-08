Lorenzo Fragola/ "Super Martina" e il successo ritrovato (Battiti Live 2018)

Lorenzo Fragola, dopo un po' di tempo l'artista torna alla ribalta con l'attesissimo nuovo singolo "Super Martina" che ha conquistato il pubblico. Cosa canterà oggi? (Battiti Live 2018)

Lorenzo Fragola, Battiti Live 2018

Lorenzo Fragola ha regalato ai suoi fan quest'anno il singolo Super Martina, accontentando tutti coloro che da tempo attendevano novità discografiche da parte dell'artista. La canzone è stata inserita tra l'altro nel nuovo disco Bengala e vanta un featuring con Gazzelle, fra i più quotati nelle classifiche di quest'anno. Due anni dopo il suo Zero Gravity, Fragola ritorna alla grande con il terzo lavoro discografico e punta tutto sull'incontro fatale ed estivo con una ragazza affascinante e seducente. La storia di un allontanamento e di un rimpianto, che si incastra alla perfezione con la maturità artistica che il cantautore siciliano ha affrontato con questa sua nuova impresa musicale. Gli ammiratori avranno modo di ascoltare l'interpretazione di Lorenzo Fragola a Battiti Live 2018, in onda nella prima serata di Italia 1 di oggi, giovedì 16 agosto. Salirà sul palco per intonare quella che è diventata a tutti gli effetti una hit, che troviamo all'interno di un disco che segna la svolta personale e artistica del cantautore. Bengala vanta tra l'altro sonorità ottenute grazie all'incontro di Fragola con località estere e nazionali, da Como e Milano fino ad Amsterdam, città che ha vissuto alcune registrazioni del nuovo disco.

GRANDE ATTESA PER IL RITORNO DEL CANTANTE

Terza tappa per Battiti Live 2018 e grande attesa per Lorenzo Fragola, considerato uno degli artisti più acclamati dai fan presenti al festival. L'artista si era già fatto notare con la sua Super Martina al recente Wind Summer Festival ed ora è pronto per la tappa di Andria, in onda in differita. Salirà infatti sul palco subito dopo Dolcenera e precederà un altro big di quest'anno, Emis Killa. Una vera e propria esplosione musicale per Fragola, che in seguito alla sua uscita da X Factor ha già avuto modo di farsi notare nel mondo discografico italiano. Non è stata la prima volta tra l'altro che il cantante ha affrontato Battiti Live: due anni fa si è esibito nella sua Luce che entra, mentre nel 2015 è stata la volta della sua Siamo uguali, lo stesso brano che ha deciso di portare al Festival di Sanremo di quell'anno. In questi giorni estivi il cantante non ha inoltre intenzione di fermarsi. Grazie ad una Storia di Instagram, ha ricordato infatti a tutti i fan gli appuntamenti previsti per il suo live tour 2018, che lo vedrà il prossimo 22 agosto sbarcare a Macerata prezzo l'Arena Sferisterio. In questi giorni l'artista è ritornato inoltre nella sua Sicilia, fermandosi a Zafferana Etnea agli inizi di agosto. "Poter cantare in questo anfiteatro che è stato parte della mia infanzia", scrive sui social parlando dell'emozione provata ad impugnare il microfono in un contesto così magico, anche grazie alla presenza degli ammiratori. Clicca qui per vedere il post di Lorenzo Fragola. In queste ultime ore, Fragola ha inoltre ampliato la sua tournée ed ha aggiunto la tappa di Padova, che lo vedrà al Gran Teatro Geox il prossimo 13 ottobre.

