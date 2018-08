Meghan Markle/ I fratelli e le scottanti dichiarazioni: “E’ egoista e crudele…”

Meghan Markle/ I fratelli della Duchessa di Sussex sono gli uomini a non amarla, ecco le scottanti dichiarazioni: “E’ egoista e crudele…”, tutte le news.

Meghan Markle è molto amata dai reali e gli estimatori della corona. L’ex attrice però, sembra avere qualche piccola problematica con la sua famiglia d’origine. Ed infatti, dopo le nozze con il Principe Harry, le indiscrezioni e le chiacchiere si sono diramate a macchia d’olio. Nei mesi che hanno preceduto il matrimonio, il padre della Duchessa di Sussex ha fatto in modo di mettere in cattiva luce la figlia in più di qualche occasione. Molto assetato di notorietà, l’uomo è sempre stato presente in prima linea nella vita della figlia, provocando il fastidio di Buckingham Palace. Anche durante le ultime giornate, così come si legge su People, Mr. Markle ha rilasciato la nuova intervista per la stampa, creando nuovamente scompiglio. Thomas infatti, ha perfino citato la Principessa Diana, confidando che, se fosse ancora viva non gradirebbe tutto questo. Il padre di Meghan però, non pare essere l’unico assetato di gloria e popolarità spicciola. Se la Markle tace infatti, i fratelli hanno molto da dire.

I fratelli di Meghan si scagliano contro la sorella: le scottanti dichiarazioni

“Per tutta la vita, papà ha sempre messo Meg in primo piano. Lei è sempre stata più importante di me e di mia sorella, ma se quello che sta dicendo è vero, sembra che lei stia abusando del suo amore”, queste le parole, rilasciate a The Mirror dal fratellastro di Meghan, Thomas Markle Jr. “È egoista, crudele, lui le ha dato tutto e lei in cambio ora non gli sta dando nulla, se non dolore”, ha aggiunto. “Forse adesso nelle vene di Meg scorre sangue blu. È straziante vedere sia cambiata e quanto questo abbia addolorato la mia famiglia. Meghan e papà sin da quando lei era piccolissima sono sempre stati inseparabili, ora sembra che non si parlino più”. Anche Samantha ha detto la sua su Twitter. “Sono anime arrabbiate”, ha scritto la sorellastra di Meghan. “Non sono buoni cristiani – aggiunge – e niente di quello che hanno fatto è un comportamento cristiano. Cristo non avrebbe mai isolato, allontanato o insultato nessuno. Includeva e abbracciava”. Poi, rivolgendosi direttamente alla sorella ha cinguettato: “Cristo non avrebbe mai trattato la nostra famiglia come te. Vergogna”.

