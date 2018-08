Mina, 40 anni dopo l’ultima esibizione/ Ecco la verità sul ritiro dalle scene: una malattia la fece fermare

Mina si è ritirata dalle scene 40 anni fa. L’ultimo concerto dal vivo risale al 23 agosto del 1978 quando si è esibita al Bussoladomani di Viareggio.

16 agosto 2018 Valentina Gambino

Mina, ecco perché non ha più cantato dal vivo

Mina si è ritirata dalle scene 40 anni fa. L’ultimo concerto dal vivo risale al 23 agosto del 1978 quando si è esibita al Bussoladomani di Viareggio. Per quale motivo poi, non ha voluto più cantare live? Se qualcuno pensava potesse trattarsi di stanchezza oppure voglia di non apparire, si sbagliava. Mina infatti, si è ritirata dalle scene per colpa di una bruttissima broncopolmonite virale. Per colpa di questa fastidiosa malattia la cantante così come si legge su La Stampa, ha deciso di lasciare il palcoscenico per sempre. Lo spettacolo quella sera prevedeva prima una parentesi comica e poi il suo concerto. Ad aprire le danze ci aveva pensato Walter Chiari e poi aveva proseguito Beppe Grillo. Dopo quella data erano previste altre serate in pubblico ma Mina le ha volute cancellare tutte quante. Proprio per colpa di questa broncopolmonite, l’artista costretta a casa per riposare, si è accorta di quanto amasse la tranquillità casalinga, fino a decidere di lasciare per sempre il mondo dello spettacolo.

Massimiliano Pani, figlio di Mina, ha ricordato proprio gli ultimi due concerti di Viareggio, come gli unici che ha potuto vedere dal vivo: "Avevo 15 anni. Impressionante. La gente batteva le mani e i piedi. C'era un clima di tensione, un'emozione fortissima. Ero in vacanza al Forte. C'era un concerto alla settimana, di fianco a me sempre lo stesso signore grosso che aveva acquistato i biglietti di tutti i concerti". Nonostante la lontananza dalle scene, Mina ha comunque lavorato sempre. Dalla radio, alle rubriche sulle riviste fino ad arrivare alla costante pubblicazione di CD. Il suo matrimonio con la musica quindi, è sempre andato a gonfie vele, ma lontana dalla ribalta ed i palcoscenici del mondo. A circa 40 anni dall’ultimo concerto dal vivo quindi, eccovi la verità. Una donna che, nel pieno del suo successo, ha preferito continuare ma dietro le quinte, raggiungendo – comunque – gli stessi straordinari risultati.

