Noemi/ Torna sul palcoscenico dopo il matrimonio con il suo Gabriele Greco (Battiti Live 2018)

Noemi, l'artista romana torna sul palcoscenico poco dopo il matrimonio con il suo Gabriele Greco. Per lei è un bel momento sentimentale e professionale. (Battiti Live 2018)

Noemi, Battiti Live 2018

Noemi ha regalato il meglio di sé a Battiti Live 2018, fra le eroine della tappa di Andria. Terzo appuntamento per la kermesse, che verrà trasmesso da Italia 1 nella prima serata di oggi, giovedì 16 agosto. Tre brani per la giovane artista dai capelli ramati, dalla sua Sono solo parole fino a Vuoto a perdereed il recente singolo Porcellana. Una tappa doppiamente importante per la cantante, che ha affrontato il palco a poche ore dal suo matrimonio con il fidanzato storico Gabriele Greco. Il disco La luna è stato lanciato invece subito dopo la sua precedente apparizione al Festival di Sanremo, per poi tornare in rotazione radiofonica per parlare di attacchi di panico. Noemi ha infatti scelto di concentrare il testo del suo ultimo inedito su un problema che si diffonde a macchia d'olio, colpendo migliaia e migliaia di italiani e non solo. "Esprime benissimo come ci si possa sentire in quei momenti", ha sottolineato ad All Music Italia parlando del titolo che ha scelto per questo suo nuovo lavoro musicale. Il richiamo è infatti alla fragilità della testa, come la Porcellana, con "le emozioni che prendono il sopravvento". La canzone vanta inoltre la firma di Diego Calvetti e Emiliano Cecere per quanto riguarda il testo e prevede anche un'edizione Shablo remix.

IL MATRIMONIO COL SUO GABRIELE GRECO

Il recente matrimonio con Gabriele Greco non ha di certo fermato quel fiume in piena di Noemi. Soprattutto se si parla di concerti, che del resto le hanno permesso di entrare nel Guinnes dei Primati per il numero di live affrontati nell'arco di 12 ore. La Luna tour è proseguita infatti a breve distanza dal fatidico sì, permettendo a Noemi di sbarcare a Cinisi per il suo unico concerto siciliano, che la vedrà il prossimo 24 agosto in piazza Vittorio Emanuele Orlando. L'attesa inizia a salire sempre di più, per i fan che non vedono l'ora di assistere alla sua esibizione. La folla che si è radunata la scorsa domenica al Festival Euromediterraneo che si è tenuto a Altomonte conferma infatti come Noemi sia fra i nomi più in vista della musica italiana di questi ultimi anni. Un bagno di ammiratori ed una magia che l'artista è riuscita a ricreare grazie alla sua voce ed energia, due impronte che la caratterizzano sul palco e non solo. Il matrimonio intanto le ha regalato un fisico mozzafiato che ha già attirato il mondo del gossip e che non esita ad esibire sui social. Uno degli ultimi scatti la vede in camicia da notte, immersa nell'acqua leggermente mossa e con i capelli già ampiamente bagnati.

