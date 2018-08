PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 16 agosto 2018 e previsioni: Toro in crisi, gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox, oggi giovedì 16 agosto 2018. Previsioni segno per segno: il Toro è in crisi con sé stesso, Leone momento difficile. Gemelli momento lavorativo intenso, gli altri?

16 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 16 AGOSTO 2018

L'analisi dell'oroscopo di oggi, giovedì 16 agosto 2018, di Paolo Fox ci porta a scoprire le previsioni segno per segno a LatteMiele. L'Acquario ogni tanto si chiude nel mutismo e molti non capiscono. C'è in questo preciso momento l'estroversione di Urano e l'introversione di Saturno, quando un Acquario è un po' introverso sta pensando al futuro. In amore forse c'è una situazione di noia e stanchezza che va eliminata. Si fanno progetti con il partner anche per poterli poi realizzare l'anno prossimo. La Bilancia se ha un'attività che funziona in questo periodo potrebbe ricavare qualcosa in più. Avete una grande dose di fascino e potete pensare all'aspetto esteriore ma anche a nutrire la vita interiore. Con l'avanzare del tempo infatti risulta importante avere un bel baricentro. Questo resta un momento ideale a livello di incontri e qualcuno negli ultimi mesi ha già fatto una promessa molto importante.

TORO IN CRISI DI IDEE, SEGNI FLOP

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni da considerarsi flop. Il Toro vivrà delle giornate sottotono difficili da accettare. Si pensa che potrebbe arrivare un autunno interessante, ma nonostante questo non si può fare a meno di calcolare questa seconda parte del mese in maniera piuttosto negativa. Si deve prendere tempo per evitare di ritrovarsi a fare delle scelte sbagliate. Il Cancro è in una crisi emotiva che non lascia spazio a risposte. La tensione nei sentimenti deve essere messa a tacere con orgoglio e voglia di fare le cose nella maniera giusta. Il Leone è decisamente nervoso e agitato, ma deve trovare la forza per superare questi sentimenti perché ci sono molte cose importanti da fare. Ci sono tante idee da cullare per il futuro, anche se al momento sembra tutto essere così complicato e così imprevedibile che non c'è voglia di gestire ulteriori pressioni oltre a quelle che sono già arrivate negli scorsi giorni.

GEMELLI MOMENTO LAVORATIVO INTENSO, SEGNI TOP

Ora è il momento invece di analizzare quelli che si possono considerare segni top. Il cielo è lastricato di stelle molto interessanti per i nati sotto il segno dei Gemelli. Chi lavora in questo periodo può avere qualcosa di decisamente importante. Venere nel segno poi può dare risposte dal punto di vista dell'amore anche se non è una garanzia di incontrare la persona giusta. Momento di crescita importante per la Vergine che avrà un fine settimana in crescendo. Saturno protegge questo segno e regala delle certezze. Chi ha avuto dei problemi sul lavoro ora ha l'energia per reagire e rimettere tutto finalmente al suo posto originario. Il Sagittario ha accumulato un'energia interessante anche per il futuro, ora ci sono le possibilità per fare qualcosa di importante. I Pesci si devono sintonizzare sulla frequenza giusta perché questo è un periodo decisamente favorevole per gli incontri. presto potrebbe arrivare davvero la persona giusta, ma ci si deve far trovare preparati.

