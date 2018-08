ROSAMUNDE PILCHER: SCHERZI DEL DESTINO/ Su Canale 5 il film con Henriette Richter Rohl (oggi, 16 agosto 2018)

Rosamunde Pilcher: Scherzi del destino, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 16 agosto 2018. Nel cast: Christof Arnold e Henriette Richter-Rohl, alla regia Hans Jurgen Togel.

16 agosto 2018 Cinzia Costa

il film sentimentale nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST ANCHE HENRIETTE RICHTER-ROHL

Rosamunde Pilcher: Scherzi del destino, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 16 agosto 2018 alle ore 16,30. Amore e location da favola nel film girato nell'anno 2014 dal regista ceco Hans Jurgen Togel, che già in passato ha realizzato molte delle pellicole basate sui racconti della Pilcher. Nel cast compaiono l’attore tedesco Christof Arnold, ormai quasi cinquantenne e considerato un vero e proprio sex simbol nel proprio paese, Henriette Richter-Rohl, Gaby Dohm e Friedrich Von Thun. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ROSAMUNDE PILCHER: SCHERZI DEL DESTINO, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

Il film Scherzi del destino racconta la vicenda del giovane architetto Steve Hedgeson, innamorato della sua fidanzata Cory. L'uomo vorrebbe sposare la donna dei suoi sogni, ma si trova davanti un netto rifiuto della ragazza, che ancora non si sente pronta per il grande salto. Questo rifiuto provocherà un forte choc in Steve, che passerà diversi giorni brutti culminati con una serata a base di alcolici e si risveglia a fianco di Jennifer Miller, una giovane artista molto fascinosa e sensuale. Nei giorni seguenti Steve inizia a interrogarsi sugli atteggiamenti della donna, che si comporta proprio come se i due fossero sposati. I dubbi cominciano ad assalire l'architetto protagonista della storia, che inizia ad interrogarsi sulla possibilità di aver commesso un grave errore ed aver sposato Jennifer durante la notte passata a fare baldoria a suon di alcolici. Malgrado le prime difficoltà iniziali, tipiche di una relazione nata in circostanze misteriose e che altrettanto misteriosamente si porta avanti, con il passare del tempo Steve comincia a nutrire dei sentimenti per Jennifer e a rivalutare la possibilità di aver preso in sposa la giovane artista. Le cose si complicheranno terribilmente per lui quando Cory tornerà sui suoi passi. La donna infatti sembra essersi pentita della scelta compiuta nel momento in cui Steve ha chiesto di sposarla, rifiutando la sua proposta e respingendo l'amore della sua vita, e ora è intenzionata a riprenderselo ad ogni costo. Il povero architetto si ritroverà dunque tra due fuochi, da una parte l'amore della sua vita e che ha spezzato il suo cuore infrangendolo in mille pezzi con il rifiuto alla sua proposta di una vita accanto a lui, dall'altra una ragazza fino a pochi giorni prima sconosciuta ma per la quale adesso ha iniziato a nutrire un profondo affetto e dalla quale non vorrebbe separarsi. Jennifer infatti, malgrado non sia la donna della quale è innamorato, ha insegnato a Steve ad apprezzare la vita con leggerezza e a godersi ogni momento senza dare troppa importanza alla formalità. Steve dovrà dunque prendere una decisione non facile, scegliendo una volta per tutte quale piega prenderà la sua vita una volta che avrà deciso con quale delle due donne proseguire la sua avventura d'amore.

