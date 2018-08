Raffaello Tonon si è fidanzato/ Ecco dove ha trovato la sua anima gemella: passione in Sardegna

Raffaello Tonon si è fidanzato. Questo è ciò che si legge tra le pagine di Oggi. Trafiletto dal titolo indicativo: “Raffaello Tonon ha trovato l’anima gemella”.

Raffaello Tonon si è fidanzato. Questo è ciò che si legge tra le pagine di Oggi. La rivista infatti, gli ha dedicato un piccolo trafiletto con titolo: “Raffaello Tonon ha trovato l’anima gemella”. Lo speaker radiofonico tornato in pista per avere partecipato al Grande Fratello Vip, potrebbe avere il cuore nuovamente occupato. A quanto pare la sua attuale fidanzata l’avrebbe conosciuta in Sardegna, dove attualmente si trova per lavorare. Potrebbe essere una storia seria oppure si tratta di un flirt passeggero che finirà dopo l’estate? Tonon da sempre è considerato un uomo d’altri tempi, educato e sincero. Ecco perché, ci appare difficile che possa trattarsi di una storiella di poco conto. Già in passato il buon Tonon ha tenuto il gossip sulla sua vita privata ben lontano dalle sue apparizioni pubbliche. Secondo la rubrica “Pillole di Gossip” del settimanale inoltre, l’amico di Luca Onestini avrebbe proprio intenzioni serie.

Ma chi sarebbe la nuova fidanzata di Raffaello Tonon? A parte questa piccola indiscrezione, il settimanale non riporta altro. A questo punto, si dovrà attendere il ritorno in pista di Barbara d’Urso? Come ben sapete infatti, Raffaello è spesso opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica Live e quindi, niente vieta che la conduttrice napoletana possa approfondire l’argomento durante le prime puntate dei suoi fortunati programmi televisivi. “Pare che l’ex gieffino vip abbia trovato la passione in Sardegna, dove trasmette il suo programma radiofonico”, si legge nella rubrica. Purtroppo però, non si aggiunge altro di indicativo. Data la riservatezza di Raffaello, difficilmente potrebbe ufficializzare la sua relazione in prima persona. Ed infatti, proprio durante il Grande Fratello Vip, nessuno – o quasi – sapeva dell’esistenza di una ex fidanzata che, guarda caso, si è proprio palesata durante le trasmissioni della nostra Carmelita Nazionale. Staremo a vedere cosa accadrà e se il “Conte” della TV vorrà fare un passo in avanti prima degli altri…

