Rosewood 2/ Anticipazioni: “Mummie e collassi”, “L’arte della fuga” e “Il socio”, le trame degli episodi

Rosewood 2, ecco la trama e le anticipazioni dei tre episodi in onda questa sera, giovedì 16 agosto: “Mummie e collassi”, “L’arte della fuga” e “Il socio”.

16 agosto 2018 Valentina Gambino

Rosewood 2 dopo lo scorso appuntamento del 9 agosto, torna puntuale anche stasera, giovedì 16 agosto 2018, a partire dalle 21.50 circa sulla seconda rete di Casa Rai. Cosa accadrà? Eccovi a seguire, tutte le anticipazioni sulle trame degli episodi che vedrete in onda a breve. Nel prime time, avrete modo di gustarvi la bellezza di tre puntate: dal titolo “Mummie e collassi”, “L’arte della fuga” e “Il socio”. Naturalmente non mancheranno i guai sia nel lavoro ma anche per quanto riguarda la vita privata. In particolare vedrete un artista in fuga successivamente ritrovato morto all’interno di un baule di lego. Rosewood insieme a Villa, incominciano a lavorare sul caso rendendosi conto di avere a che fare con un caso particolarmente spinoso e ricco di contraddizioni. Nel frattempo, i giorni di Hornstock con il PD di East Miami potrebbero essere terminati e Rosewood vuole scoprire se Adrian sia l’uomo giusto per Villa o invece no. Utilizzerà uno dei suoi soliti sistemi e alla fine dovrà capitolare oppure no? Staremo a vedere cosa accadrà!

Rosewood, info streaming e social

Rosewood 2, andrà in onda questa sera, per la gioia degli estimatori. Come sempre, sulla seconda rete di Casa Rai, potrete seguire i tre episodi anche visionandoli in streaming, attraverso il portale di RaiPlay e la sua relativa applicazione da scaricare tramite gli Store di Android e iOS. In questo caso infatti, disponendo di una connessione dati, sarà anche possibile guardare la serie TV in mobilità, ovunque voi siate. Inoltre, vi ricordiamo che sarà possibile recuperare le puntate in replica, collegandovi sempre sul sito ufficiale, dopo alcune ore dalla messa in onda su Rai2. Se volete commentare la serie tramite social, dovrete farlo facendo seguire i vostri pensieri dall’hashtag ufficiale #Rosewood. In attesa delle nuove puntate, vi ricordiamo che la serie purtroppo non è stata rinnovata per una terza stagione e quindi, completata la visione di questa, il progetto dovrà essere definitivamente archiviato.

