STRAZIAMI, MA DI BACI SAZIAMI/ Su Rete 4 il film con Nino Manfredi (oggi, 16 agosto 2018)

Straziami, ma di baci saziami, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 16 agosto 2018. Nel cast: Nino Manfredi, Pamela Tiffin e Ugo Tognazzi, alla regia Dino Risi. Il dettaglio.

16 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE UGO TOGNAZZI

Straziami, ma di baci saziami, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 16 agosto 2018 alle ore 16,25. La co-produzione è italo-francese, il soggetto fu curato da un trittico di cineasti i quali hanno scritto diverse pagine memorabili della storia del cinema di Cinecittà, Dino Risi, Age e Scarpelli, ed il primo ne è anche regista. Nel cast di 'Straziami, ma di baci saziami', troviamo ancora una volta un leone del cinema 'made in Italy', un marchio che in quegli anni fu garanzia di successi internazionali e di alta qualità come Nino Manfredi affiancato nel ruolo di Marisa, dall'attrice Pamela Tiffin, americana che proprio per questo film i critici hanno riconosciuto la sua professionalità, un'attrice che in carriera ha raccolto ben due nomination al Golden Globe, non realizzatesi, ma rimangono pur sempre due ottimi fiori all'occhiello per una carriera dignitosa con diverse pellicole interpretate. Un terzo attore da considerare è Ugo Tognazzi, perfetto nella sue parte al fianco di un collega di tutto rispetto come Manfredi. Nel cast anche Moira Orfei, regina del circo ma anche attrice amata da diversi registi, una presenza che dona al film originalità e un tocco di grottesco che ne aumenta la contrapposizione tra il lato sentimentale e quello comico. Ma vediamo aesso nel dettaglio la trama del film.

STRAZIAMI MA DI BACI SAZIAMI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La vicenda nasce da un gioco del destino che pone sulla stessa strada un barbiere di Alatri, e una delle tante figlie della classe operaia d'allora, Giovanna. L'incontro è breve ma il coup de foudre è immediato, tra i due divampa la passione incontenibile, si potrebbe dire travolti dai sensi e la frase sarebbe appropriata. Talmente forte è il richiamo di Cupido che Marino, il barbiere, lascia la sua città laziale per seguire Marisa nelle Marche, in un paesello, Sacrofante Marche, dove il loro amore è davvero un incendio che brucia. Si comportano quasi come adolescenti, citando le canzoni da loro amate per apostrofare la poesia della loro relazione, ma quando Marino decide di fare sul serio, il padre di Marisa si pone in mezzo ai due non ritenendolo idoneo per sposare la figlia. Amore in comune dei due, il film 'Il dottor Živago' e di fronte ai problemi causati dal padre di lei, decidono insieme di buttarsi sotto il treno come nel celebre film, ma il macchinista, accorto, riesce a frenare per tempo senza causare incidenti che sarebbero stati per la coppia mortali. Vivi e infelici, Marino e Marisa proseguono la loro vita, ma sarà Adelaide, titolare della pensione dove alloggia il barbiere, a porsi tra i due insinuando il dubbio sulla serietà della ragazza. La donna si comporta così in seguito al rifiuto dell'uomo di giacere con lei, una classica arma di provocazione. La calunnia, si sa, è un venticello come scrisse proprio un marchigiano DOC come Rossini e Marino inizia quindi a vedere Marisa con altri occhi. Vincerà l'amore o il dubbio? Saranno felici straziati ma appagati dai loro baci?

