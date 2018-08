THE QUEST - LA PROVA/ Su Rai 4 il film con Jean-Claude Van Damme (oggi, 16 agosto 2018)

The Quest - La prova, il film d'azione in onda su Rai 4 oggi, giovedì 16 agosto 2018. Nel cast: Jean-Claude Van Damme che ha diretto la regia, Roger Moore e James Remar. Il dettaglio.

16 agosto 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in seconda serata su Rai 4

NEL CAST ANCHE ROGER MOORE

The Quest - La prova è la pellicola che è stata diretta e interpretata nel 1996 da Jean-Claude Van Damme, che ha curato anche il soggetto assieme a Frank Dux. Accanto a Jean-Claude Van Damme, nel cast di The Quest - La prova, troviamo attori come Roger Moore, James Remar, Jack McGee e Kristopher Van Varenberg. Il personaggio di Lord Edgar Dogs è stato affidato a Roger Moore, noto attore hollywoodiano famoso anche per essere stato il protagonista di importanti serie televisive tra cui spicca il Santo, che andata in onda negli anni 60. Inoltre ha interpretato il personaggio dell'agente 007 dal 1973 al 1985. Altri importanti film a cui ha preso parte sono Due mogli sono troppe, Desiderio nel sole, L'uomo che uccise se stesso, Ci rivedremo all'inferno, I seduttori della domenica e La corsa più pazza d'America. L'ultima sua apparizione cinematografica risale al 2016 nel film The carer. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE QUEST - LA PROVA, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il film esordisce con un arzillo sentantenne che interviene in difesa di un barista che viene aggredito da un gruppo di malintenzionati all'interno del suo locale. Dopo aver allontanto i teppisti grazie ad alcune straordinarie mosse di arti marziali, l'uomo inizia a raccontare al barista parte del suo passato. L'uomo, di nome Christopher Dubois, venne venduto quando era solo un adolescente ad un anziano maestro di arti marziali. Grazie alle sue straordinarie abilità nella lotta, Christopher riuscì a prendere parte ad uno dei tornei più importanti di Muay Thai, combattendo contro alcuni dei più grandi campioni internazionali. Solo vincendo il torneo avrebbe potuto fare ritorno negli Stati Uniti e riabbracciare si uoi amici.

