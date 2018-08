TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL'AZZURRO MARE D'AGOSTO/ Su Rete 4 il film con Giancarlo Giannini

Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 16 agosto 2018. Nel cast: Mariangela Melato, alla regia Lina Wertmüller. Il dettaglio.

16 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rete 4

NEL CAST MARIANGELA MELATO

Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto è un pellicola italiana prodotta nel 1974 ascrivibile al genere delle commedie all'italiana con connotazioni sentimentali. Il film che vede la regia di Lina Wertmüller si basa su un soggetto scritto dalla stessa regista, professionista che ha curato finanche la sceneggiatura. La pellicola ha visto le sale cinematografiche grazie all'interessamento della Medusa Cinema, casa di produzione che ha curato anche la distribuzione italiana. Ottimo il cast di attori, tra di essi si segnalano Mariangela Melato e Giancarlo Giannini, buona anche l'interpretazione di Riccardo Salvino. La pellicola specialmente nel periodo estivo viene programmata ripetutamente, ottenendo sempre un ottimo successo in termine di audience, lo spettatore potrà visionarla nuovamente questa sera su Rete 4. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL'AZZURRO MARE D'AGOSTO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il film pone l'attenzione sulle vacanze estive di una ricca borghese, Raffaella Pavone Lanzetti. La donna passa le ferie sulla sua lussuosa barca insieme ai suoi amici e non fa altro che sottolineare il suo elevato rango sociale, che le permette di avere una vita agiata e piena di lussi. Sull'imbarcazione presta servizio con mansioni di cuoco Gennarino Carunchio, un siciliano comunista. L'uomo soffre le intemperanze della Lanzetti ma allo stesso tempo deve fare buon viso a cattivo gioco, questo allo scopo di mantenersi il lavoro che permette alla sua famiglia di sopravvivere in maniera più o meno decente. Un giorno a causa di un guasto al motore i due si ritrovano su un'isola deserta, qui i ruoli si invertono con la donna che diventa gioco forza la donna del rozzo uomo siculo. Gennarino sfoga sulla ricca donna i suoi istinti non solo sociali ma anche sessuali, cosa che di fatto li porta ad intessere una relazione focosa sotto il punto di vista carnale. La situazione piace a Raffaella cosi tanto che in un occasione la donna evita di attirare l'attenzione di una nave di passaggio che potrebbe metterli in salvo. L'uomo vuole però mettere alla prova lo pseudo amore di quella che sull'isola è diventata la sua amante e riesce a lanciare l'SOS. Il ritorno alla vita normale porterà però una brusca separazione fra i due, con la donna che preferisce rimettere le cose in chiaro scappando con l'elicottero di proprietà insieme con il marito e Gennarino che suo malgrado deve ritornare alla sua antica vita insieme alla moglie, moglie che nel frattempo ha capito la tresca amorosa.

