Temptation Island Vip / Coppie e anticipazioni: due tentatori confermati. Ecco i dettagli dello show

Temptation Island Vip, coppie e news. Melissa Castagnoli e Davide Rossi, figlio di Vasco, nel cast dei tentatori. Ecco tutti i dettagli del programma...

16 agosto 2018 Anna Montesano

Temptation Island 2018

Ormai manca poco all'inizio della primissima edizione di Temptation Island Vip. L’inizio è fissato per martedì 11 settembre. A quanto pare le puntate totali saranno quattro e andranno in onda ogni martedì, anche se la programmazione non è ancora del tutto certa. Quello che è invece ben chiaro è che, come per la versione NIP, anche quella condotta da Simona Ventura si svolgerà al Resort Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula in provincia di Cagliari, in Sardegna. Certe sono anche le coppie: Valeria Marini e Patrick Baldassari; Stefano Bettarini e Nicoletta Larini; Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi; Sossio Aruta e Ursula Bennardo; Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra e Fabio Esposito e Macella Esposito. Ma certe, grazie alle indiscrezioni rilasciate da Raffaella Mennoia, è anche il nome della prima tentatrice: Melissa Castagnoli.

DAVIDE ROSSI, FIGLIO DI VASCO, NEL CAST

Ma non è l'unica indiscrezione trapelata nelle ultime ore. Melissa Castagnoli non è l'unico nome del cast dei tentatori di Temptation Island Vip ad essere stato svelato. Spunta anche quello di un uomo, del quale si è parlato proprio negli ultimi giorni: stiamo parlando di Davide Rossi, figlio del noto cantante Vasco. Non è la sua prima apparizione televisiva, visto che è stato già protagonista di qualche intervista (come quella con Barbara D'Urso), anche se di certo non si può parlare di volto televisivo. Inizia insomma a profilarsi un cast davvero d'eccezione che darà grosse soddisfazioni al pubblico di Canale 5. L'attesa sta ormai per finire: ci saranno tradimenti?

© Riproduzione Riservata.