Tom Walker / Il nuovo Ed Sheeran conquista tutti con "Leave a light on" (Battiti Live 2018)

Tom Walker, il nuovo Ed Sheeran ha conquistato tutti con la sua nuova canzone "Leave a light on". Torna in Italia dopo che lo scorso aprile è stato in concerto a Milano (Battiti Live 2018)

Tom Walker, Battiti Live 2018

Considerato il nuovo Ed Sheeran, Tom Walker ha già riscosso un forte successo con la sua Leave a Light On, con cui ha riscosso l'applauso della Sony ed in seguito anche del pubblico internazionale. Il concerto che si è tenuto a Milano lo scorso aprile conferma quanto l'artista sia riuscito a catturare l'attenzione degli ammiratori del nostro Paese, come dimostrano del resto i 25 milioni di stream circa ottenuti su Spotify ed l successo registrato fin dal Blessings, il suo primo singolo. Tom Walker sarà inoltre presente a Battiti Live 2018 per la tappa di Andria che andrà in onda questa sera, giovedì 16 agosto, su Italia 1. L'ospite internazionale ha già avuto modo di ipnotizzare i presenti che sono intervenuti in piazza Vittorio Emanuele II e si prepara a raddoppiare grazie alla messa in onda in differita Il suo tour europeo lo ha già visto consacrato come uno dei cantanti più in voga ed acclamati del momento, in attesa di un debutto discografico ancora da definire dal punto di vista del titolo. Come ricorda Sorrisi, la scelta potrebbe dirigersi verso What a Time To Be Alive. Un titolo profondo che sottolineerebbe ancora di più il significato del testo del suo ultimo singolo, che in cinque ore di lavoro al fianco del produttore Steve Mac, gli ha permesso di sfornare "uno dei testi più reali che abbia mai scritto". Il testo è diretto in particolare ad un suo amico, come ha dichiarato nell'intervista, e ad un periodo brutto che stava vivendo in quel periodo. Nonostante il lutto personale che Walker stava attraversando in quei giorni, ha voluto fargli sapere di essere presente e di poter offrire il suo appoggio per un conforto.

IL PIENO DI DATE

Tom Walker ha già fatto il pieno di date e non si parla solo delle tappe previste per quest'estate in giro per l'Europa. L'artista ha confermato infatti le date che lo vedranno impegnato da ottobre a dicembre e che gli hanno permesso di registrare già cinque sold out per il live di Gasgow del 10 ottobre, di Manchester del 14 ottobre, di Exeter quattro giorni più tardi ed a Brussel e Amsterdam, previsti per il 27 novembre ed il 2 dicembre. In questi giorni l'artista ha lanciato persino un'iniziativa sui social, che dà la possibilità ai fan che lo incontreranno quest'estate di vincere la chitarra che lo ha accompagnato in diversi concerti. Il contest prevede che gli ammiratori scattino una foto di Walker mentre imbraccia il suo strumento, per poi condividerla sui social con l'hashtag #IWantTomsGuitar. L'ironia è di casa per lo scozzese con il passato da Chef e figlio d'arte, come dimostra uno scatto in coppia con Rag Bone Man in cui sottolinea di aver sfatato il mito lanciato da chi ha affermato che non si sarebbero mai trovati nella stessa stanza.

