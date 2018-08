UN COLPO PERFETTO/ Su La7 il film con Demi Moore e Lambert Wilson (oggi, 16 agosto 2018)

Un colpo perfetto, il film in onda su La7 oggi, giovedì 16 agosto 2018. Nel cast: Demi Moore, Lambert Wilson e Michael Caine, alla regia Michael Radford. Il dettaglio della trama.

16 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su La7

NEL CAST DEMI MOORE

Un colpo perfetto, il film in onda su La7 oggi, giovedì 16 agosto 2018 alle ore 23,20. E' una pellicola drammatica diretta da Michael Radford e prodotta nel 2007 da Regno Unito e Lussemburgo. Michael Radford, oltre ad aver curato la regia del film, ha anche collaborato alla sceneggiatura accanto ad Edward Anderson. Nel cast di attori protagonisti del film appaiono grandi nomi del cinema americano come Demi Moore e Lambert Wilson. Nel ruolo di Mr Holmes appare anche Michael Caine, uno dei più grandi attori hollywoodiani famoso soprattutto per essere apparso in colossal del passato come Hannah e le sue sorelle e Le regole della casa del sidro. Il film venne proiettato in anteprima internazionale nel febbraio del 2007 in alcune sale cinematografiche tedesche mentre negli Stati Uniti è uscito solo in pochissimi cinema. Ma ecco adesso la trama del film nel dettaglio.

UN COLPO PERFETTO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Protagonista della storia è Laura Quinn, una brillante e giovane manager che lavora presso la London Diamond Corporation, una delle più importanti aziende minerarie al mondo specializzata nell'estrazione di diamanti. Un giorno, mentre la donna era intenta a lasciare gli uffici dell'azienda, viene avvicinata dal signor Hobbs, un uomo delle pulizie. Quest'ultimo le propone di collaborare con lui nella realizzazione di un furto ai danni della London Diamond Corporation. Presa alla sprovvista, e dopo un primo momento di titubanza, la donna accetta la proposta dopo aver scoperto che presto l'azienda si libererà di lei licenziandola. Il vero obiettivo di Hobbs è però quello di rubare i diamanti per poi chiederne il riscatto, così da vendicare la morte di sua moglie. La donna avrebbe potuto salvarsi se la London Diamond avesse accordato ad Hobbs un prestito per sostenere le spese per le cure di sua moglie.

© Riproduzione Riservata.