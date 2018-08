UN GIORNO PER CASO/ Su Canale Nove il film con Michelle Pfeiffer (oggi, 16 agosto 2018)

Un giorno... per caso, il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 16 agosto 2018. Nel cast: Michelle Pfeiffer e George Clooney, alla regia Michael Hoffman. La trama del film nel dettaglio.

16 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Nove

NEL CAST GEORGE CLOONEY

Un giorno... per caso è una pellicola prodotta nel lontano 1996 negli Stati Uniti d'America grazie all'interessamento di un cartello di case di produzione (Fox 2000 Pictures, Rosa Productions, Twentieth Century Fox). Il film che può essere ascritto alla categoria dei film drammatici con connotazioni sentimentali vede un cast di attori di altissimo livello, tra di essi si segnalano i bravissimi e sempre verdi Michelle Pfeiffer e George Clooney. La pellicola diretta dal bravo Michael Hoffman è già stata visionata parecchie volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani riscuotendo sempre un ottimo successo in termine di audience, esso andrà nuovamente in onda questa sera su Canale Nove.

UN GIORNO PER CASO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Melanie Parker è un architetto che un giorno incontra per sbaglio il giornalista Jack Taylor. L'occasione è il ritardo con cui i due portano i rispettivi figli alla gita scolastica, il ritardo li porta a dover collaborare loro malgrado, nonostante l'atipatia, insieme per permettere ai figli di godere della gita a cui tanto tenevano. Nella confusione i due si scambiano i telefoni e cosi ricevono uno le telefonate dell'altro. La giornata prosegue in maniera disastrosa, la donna deve infatti presentare un modellino al Sindaco, il plastico viene però distrutto in maniera inaspettata dai figli dei due, e costringe di fatto la donna a dover rappezzare il modellino. I due genitori portano i bimbi all'asilo, ma l'ennesimo imprevisto costringe la donna a chiedere l'aiuto di Jack per poter prendere anche il proprio bambino. Il giornalista si convince, però chiede alla donna di liberarlo per il primo pomeriggio stante che deve presenziare a una importante conferenza stampa, nella quale è intenzionato a svelare al mondo un cattivo comportmento del Sindaco. La giornata continua tra imprevisti e antipatie, alla fine i due si ritrovano in Taxi con la donna che inaspettatamente lascia perdere il lavoro per poter guardare la partita di calcio del figlio. Alla fine della serata i due capiscono che il destino li ha uniti, peccato però che dinanzi alla televisioni entrambi prendono sonno, lasciando i rispettivi figli che nel frattempo sono sveglissimi, a socializzare tra di essi.

© Riproduzione Riservata.