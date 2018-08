UNA VITA / Oggi, 16 agosto non va in onda: le anticipazioni della prossima settimana

La telenovela Una Vita oggi 16 agosto non va in onda, continuando la pausa prevista per la settimana di Ferragosto: le anticipazioni della prossima settimana.

16 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

La telenovela Una Vita oggi non va in onda, proseguendo la sua pausa prevista in occasione della settimana di Ferragosto. Al posto delle vicende di Acacias 38, i telespettatori di Canale 5 potranno seguire il film 'In amore niente regole' che inizierà alle ore 13:40. Ma quando durerà ancora l'interruzione di Una Vita? Quest'anno Mediaset è stata particolarmente clemente con gli appassionati del programma che già a partire dal prossimo lunedì avranno modo di riprendere le storie degli amati Mauro e Teresa, con tutti i vicini di casa. Una Vita tornerà il 20 agosto nel suo classico orario delle ore 14:10. Salvo variazioni di palinsesto dell'ultimo minuto, infatti, nella stessa data riprenderà anche la programmazione di Beautiful che comincerà come sempre alle ore 13:40. Per quanto riguarda la programmazione de Il Segreto, invece, essa non è mai stata interrotta e proseguirà regolarmente anche nella giornata odierna e per tutta la settimana.

ANTICIPAZIONI DAL 20 AL 24 AGOSTO

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate in onda dal 20 al 24 agosto confermano grandi novità per molti dei protagonisti della serie. Teresa non avrà il coraggio di uccidere Cayetana, da lei considerata l'assassina di Tirso. E anche se l'amata si pentirà per essersi fermata prima del delitto, sarà ora compito di Mauro trovare un modo per farla pagare alla perfida dark lady. E per farlo chiamerà ancora una volta in causa Soler. Victor e Luisa lasceranno Simon ed Elvira soli alla Deliciosa: il luogo per l'occasione sarà allestito in maniera particolare, perfetta per un'occasione molto importante. Il maggiordomo, infatti, chiederà alla sua amata di sposarlo e lei accetterà. Sarà allora che Arturo informerà la figlia di una pessima notizia in merito alle loro condizioni economiche: sono sul lastrico e lei dovrà sposare un uomo ricco per evitare il disastro. Sulle prime lei rifiuterà di aiutare il padre ma poi...

