Uomini e Donne/ Gemma e Giorgio "torneranno in studio e avranno un nuovo ruolo!" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti e Gemma Galgani torneranno nel programma di Canale 5 ma potrebbero avere un ruolo tutto nuovo

16 agosto 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Se Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno trovato il loro lieto fine a Temptation Island 2018 e Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno per mettersi alla prova nella primissima edizione di Temptation Island Vip, Gemma Galgani e Giorgio Manetti continuano ad essere un punto interrogativo. Stando a quanto rivela Tv Sorrisi e Canzoni, Maria De Filippi starebbe pensando di rivedere un po' il format dedicato agli Over, in particolare il ruolo di Gemma e Giorgio: "Si parla di rivoluzioni anche per il trono «over». - si legge - Perplessità su Tina Cipollari? La vulcanica opinionista nega. Pare però che sui ruoli della dama Gemma Galgani e del suo ex cavaliere Giorgio Manetti, qualcosa sia da rivedere..." Insomma, pare che Manetti ci sarà, ma la sua posizione potrebbe essere ben diversa dalla solita, così come quella di Gemma.

I MESSAGGI DI GEMMA E GIORGIO

E mentre Gemma Galgani dedica i suoi pensieri alla terribile tragedia che ha colpito Genova con messaggi di cordoglio - Quest'anno per Ferragosto non faremo i tradizionali "Castelli di Sabbia" perché un "Ponte di Sabbia " ci ha traditi, e spento il sole ed il sorriso! Un pensiero per le vittime, per tutti coloro , che stanno incessantemente lavorando per questa tragedia! - l'ultimo posti di Giorgio Manetti risale a qualche tempo prima e ricorda ai follower il suo nuovo progetto: "Amici il countdown continua... ancora 34 giorni e potremo iniziare una bellissima avventura insieme. Il 17 settembre si avvicina... Waikiki beach, Hawaii è un'altra delle meravigliose destinazioni da sogno. No, non sono qui. Ma chissà... con voi!Un abbraccio a presto"

