Uomini e Donne/ Maria De Filippi rivoluziona il programma: novità e ultime indiscrezioni (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Quali saranno le novità della nuova edizione? Ecco tutte le rivoluzioni che Maria De Filippi è pronta a mettere in atto

16 agosto 2018 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono classico

Uomini e Donne sta per tornare. Il 29 agosto avranno inizio le registrazioni con la presentazione dei tronisti del trono classico. Maria De Filippi è pronta a dare il via ad un'edizione ricca di novità, così come si legge su Tv Sorrisi e Canzoni. "Amori e rivoluzioni in corso nel «dating show» pomeridiano di Maria De Filippi, al via da lunedì 10 settembre su Canale 5. Chi darà appuntamento a chi? - si legge sul settimanale - la conduttrice sembra scettica a promuovere come tronisti degli ex corteggiatori. I fan del programma sarebbero felici di vedere la bionda Lara di «Temptation Island», acclamata perché ha mollato il suo ex Michael. Vedremo. Si parla di rivoluzioni anche per il trono «over». Perplessità su Tina Cipollari? La vulcanica opinionista nega. Pare però che sui ruoli della dama Gemma Galgani e del suo ex cavaliere Giorgio Manetti, qualcosa sia da rivedere..."

I SEGRETI DI MARIA DE FILIPPI

Insomma, Maria De Filippi è pronta a dare il via ad un'edizione di Uomini e Donne tutta nuova. Intanto, i fan della conduttrice di Canale 5 hanno avuto modo di rivederla negli scatti pubblicati dal settimanale Chi, ritrovandola in grandissima forma (come sempre). È proprio lei a svelare i suoi segreti di bellezza: «Non seguo una dieta particolare: sto solo attenta a non mangiare cose che mi facciano diventare un baule. Non mangio pane, mangio la pasta ma non tutti i giorni. Sono anche fortunata, perché non vado pazza per i dolci e non bevo alcolici perché non mi piacciono. Questo mi rende tutto più facile». Infine spiega: «Mi tengo in forma giocando a tennis: è una mia passione e penso di essere abbastanza brava. Il mio colpo migliore quando gioco a tennis? Il diritto»

