VANESSA INCONTRADA È INGRASSATA/ Linciata sui social per qualche chilo in più: "Certe donne sono perfide"

Vanessa Incontrada è ingrassata? Il pubblico social dice di sì: è dal web che proviene la maggior parte delle critiche sul suo presunto aumento di peso.

16 agosto 2018 Rossella Pastore

L'attrice ed ex modella Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada: bella, brava e "in carne". Almeno secondo le malelingue, che criticano il suo aspetto fisico alla luce di qualche chilo di troppo. Tutto iniziò dopo il parto: "È stato un momento duro", racconta Vanessa al settimanale Grazia, "io ero modella, avevo un corpo bellissimo. Poi sono rimasta incinta con una gravidanza problematica. Appena nato Isal ho ripreso subito a lavorare, allattavo, ero prosperosa, ma non mi aspettavo tanta cattiveria sui social". I commenti peggiori? "Dalle donne. Possono essere perfide, maliziose e aggressive. I maschi sono più semplici". Niente solidarietà femminile, dunque: "Quando non c'è sorellanza su questi temi o non vogliono semplicemente allearsi con te, diventano pericolose e possono farti tanto male". Insomma: che imparino a (sop)pesare le parole. Quelle sì, che andrebbero bilanciate.

CARLO CONTI LA DIFENDE

Nonostante tutto, Vanessa Incontrada non si perde d'animo. "Sono e sarò sempre una guerriera. So quello che voglio, ma questo non significa che sia disposta a tutto pur di arrivarci. Ho le idee chiare su quello che mi piace. Se un progetto mi convince, mi butto, rischio". Tra i progetti in questione ci sono senza dubbio i Wind Music Awards. Fu in quell'occasione, nel 2017, che le critiche impazzarono. Persino Carlo Conti arrivò a prendere le sue difese. "Vanessa, sei una delle donne più belle, intelligenti, brave, che ama il proprio lavoro". Non solo: "Continua sempre così! E non ti curar di loro… sei bellissima".

