VIOLA VALENTINO E FRANCESCO MANGO/ "Troppo sopra le righe" e gli autori li fanno fuori (Temptation Island Vip)

Viola Valentino e Francesco Mango esclusi dalle selezioni di Temptation Island Vip. Lo rende noto Novella 2000, che pubblica in esclusiva i retroscena dei casting.

16 agosto 2018 Rossella Pastore

Viola Valentino e Francesco Mango Antinucci

Niente da fare per Viola Valentino, scartata al casting di Temptation Island Vip perché troppo esuberante. Lo rende noto Novella 2000, che nel suo ultimo numero accenna alla mancata selezione della cantante comasca. Viola – già nota alle cronache per i suoi precedenti flirt – è fidanzata con Francesco Mango Antinucci, 30 anni più giovane di lei. Cita testuale la rubrica: "Viola Valentino e il suo giovane fidanzato Francesco Mango hanno partecipato alle selezioni per Temptation Island Vip, ma non stati scelti. Sembra che il loro comportamento un po' troppo sopra le righe abbia convinto la produzione a scartare la cantante di Comprami, nonché ex moglie di Riccardo Fogli, che la lasciò per Patty Pravo". Che fosse invece troppo famosa? La lista di coppie, per inciso, è la seguente: Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Fabio Esposito e Marcella Esposito, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra.

I GOSSIP

Viola Valentino e Francesco Mango starebbero per convolare a nozze. "Non ho la necessità di andare a consacrare un amore. Francesco, invece, ci tiene a mettere una fede sulla mano di questa vecchietta". Ne parla Viola a Sabato Italiano: tra agosto e settembre, annuncia, lei e Francesco potrebbero sposarsi. Così la cantante al Messaggero: "Quello che mi ha impressionato di lui è stata la sua enorme sensibilità. Io sono innamorata di lui, ma cerco di sdrammatizzare, se no qui sembra una favola. Quando dico di essere fidanzata con un uomo più giovane, tutti pensano a un macho con atteggiamenti da duro, invece ha una sensibilità insolita, quasi da donna". Auguri ai (quasi) sposi.

© Riproduzione Riservata.