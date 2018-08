Zoe Cristofoli e Fabrizio Corona stanno insieme?/ Una foto riapre il mistero: baci e abbracci senza conferme

16 agosto 2018 Valentina Gambino

Sono ormai giorni che si parla di una nuova relazione d’amore tra Zoe Cristofoli e Fabrizio Corona. Lei è l’ex fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli. Il suo nome, salta fuori spesso ma non si comprende bene dove poterla collocare. Lui invece, dopo la fine della sua storia d’amore con Silvia Provvedi, è partito in direzione Salento con il figlio Carlos Maria e l’ex moglie Nina Moric. Proprio ieri inoltre, è finito tra le pagine del settimanale Chi, per una nuova intervista dove parla delle opportunità che vuole riservargli la sua nuova vita, non facendo minimamente accenno alla potenziale nuova fiamma. Tra le pagine di “Diva e Donna” invece, è saltata fuori una fotografia che confermerebbe la loro relazione. I due sono stati beccati a Gallipoli, tra baci e abbracci. Nonostante questo, proprio lei ha smentito la possibile indiscrezione, affermando che con l’imprenditore ci sia soltanto un rapporto lavorativo per via del brand Adalet, creato dallo stesso ex re dei paparazzi.

Zoe Cristofoli e Fabrizio Corona stanno insieme oppure no? Dato il marcato esibizionismo dell’imprenditore, ci pare difficile possa avere problemi ad ufficializzare l’ipotetica relazione. Di recente, a confermare l’indiscrezione ci ha pensato Luigi Favoloso. L’ex fidanzato di Nina Moric infatti, ha rivelato della vacanza di Corona in compagnia di due donne: “Hai fatto fraintendere (rivolto a Corona) in un ritorno di fiamma, nonostante tu sia lì con un’altra donna”, ha scritto l’ex gieffino su Instagram. Che “quell’altra donna” sia proprio Zoe non ci è dato saperlo ma gli indizi, sembrano parlare chiaro. La Cristofoli è una fashion blogger di appena 22 anni, nata e cresciuta in quel di Verona che sicuramente strizza l’occhio anche al mondo dello spettacolo. Dopo Andrea Cerioli ha avuto una storia anche con Francesco Bardi, il portiere del Frosinone. Qualche mese fa ha chiuso una storia con un imprenditore veronese. Staremo a vedere se con Corona potrà essere amore vero oppure no…

