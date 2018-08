ACCERCHIATO/ Su Rai 4 il film con Jean-Claude Van Damme (oggi, 17 agosto 2018)

Accerchiato, il film d'azione in onda su Rai 4 oggi, venerdì 17 agosto 2018. Nel cast: Jean-Claude Van Damme e Rosanna Arquette, alla regia Robert Harmon. Il dettaglio della trama.

17 agosto 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rai 4

NEL CAST ANCHE ROSANNA ARQUETTE

Accerchiato è una delle mille produzioni nelle quali il protagonista è l'attore Jean-Claude Van Damme. Il film vede la data del 1993, in quel tempo l'attore esperto di arti marziali ha a volte abusato della sua arte di lotta portata nel cinema, un attore il quale, al pari di Steven Seagal o Chuck Norris, ha sempre cercato di porsi come l'erede americano, in ogni caso occidentale, di Bruce Lee. Regista del film, l'americano Robert Harmon, un cineasta che iniziò davvero bene la sua carriera con il thriller del 1986 'The Hitcher - La lunga strada della paura', film nel quale Ruter Hauer terrorizzava coloro che transitavano sulla sua highway, davvero un'ottima pellicola. Nella carriera di Harmon poi la direzione svolta verso l'horror anche di bassa lega come nel casi di 'They - Incubi dal mondo delle ombre', un film abbastanza indegno di un regista che con 'The hitcher' aveva mostrato davvero ottimi risultati. Nel suo declino la successiva scomparsa. Con 'Accerchiato' Jean-Claude Van Damme si trova a recitare nel mezzo di due film suoi abbastanza amati dalla sua lunga fila di fans come 'I nuovi eroi' del 1992, diretto da Roland Emmerich, e 'Senza tregua', 'martial movie' del 1993 girato da John Woo. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

ACCERCHIATO, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Durante un trasferimento dal carcere, il detenuto Sam Gillen viene liberato da Billy, un amico che però durante l'evasione programmata viene ucciso. Sam fugge senza pensarci due volte, s'addentra nel bosco e si rifugia nella casa di Clydie Anderson, donna che vive sola con i suoi due figli Mookie e Bree. Ovviamente la donna non sa nulla di ciò che rappresenta Sam Gilen, la sua evasione, ma capisce che dentro l'uomo è buono ed ha dei valori. Come conseguenza della fiducia consolidatasi, la donna confida a Sam che il proprietario dei suoi terreni, lei è locataria, abusa di lei e la molesta continuamente. L'uomo bieco si chiama Franklin Hale e diventerà da subito nemico di Sam che nella giustizia crede a modo suo, più che altro crede ai suoi cazzotti e calci. Dietro gli abusi di potere del proprietario si cela un affare losco che, nel caso di esproprio del terreno, porterebbe nelle casse di Hale diversi milioni di dollari per un progetto di grande edilizia, un classico caso di esproprio. Sam dovrà quindi vedersela con un boss mafioso che porta il nome di Mr. Dunston, non sarà facile ma, lo sapete bene, Van Damme non si ferma mai!

