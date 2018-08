Aida Yespica e Giuseppe Lama sono tornati insieme / La foto su Instagram conferma: "Io e te"

Aida Yespica e Giuseppe "Geppi" Lama sono tornati insieme. I due confermano il loro ritorno di fiamma con alcune foto su Instagram. Lieto fine per la coppia?

17 agosto 2018 Anna Montesano

Aida Yespica e Giuseppe Lama

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi poi ritornano" cantava Venditti, frase che tante volte abbiamo ascoltato ma che racchiude perfettamente quanto accaduto tra Aida Yespica e Giuseppe (Geppi) Lama. Gli amanti del gossip ricorderanno sicuramente che la loro storia era naufragata dopo la partecipazione della showgirl venezuelana al Grande Fratello Vip 2. Nella Casa più spiata d'Italia, Aida aveva stretto un legame molto speciale con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, e pare che tra loro ci sia stato anche un bacio nascosto dietro la tenda del confessionale. Questo ha scatenato la furia di Geppi e, all'uscita dalla Casa, i due hanno poi chiuso la loro relazione. Tutto sembrava finito ma, nelle ultime ore, arriva la conferma che non è così.

DA ARUBA ALL'ITALIA: RITORNO DI FIAMMA PER AIDA E GEPPI

Aida Yespica e il noto imprenditore Geppi Lama sono tornati insieme. A testimoniarlo una serie di indizi su Instagram. Come sottolinea il portale IsaeChia: "L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi nei giorni scorsi è volata a Miami per stare vicino al figlio Aron, avuto nove anni dall’ex compagno Matteo Ferrari. Per poi volare alla volta dei Caraibi in compagnia di… Giuseppe! Ebbene sì, i due hanno trascorso alcuni giorni insieme ad Aruba, piccola isola caraibica, come mostrano le immagini condivise sui loro social". A conferma del loro ritorno di fiamma è però arrivata anche una storia pubblicata su Instagram dalla Yespica che la vede proprio al fianco di Geppy Lama con tanto di frase: "Io e te" col tag all'imprenditore.

