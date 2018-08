Alessandro Gassmann, ladri entrano in casa/ Rubati anche i premi di papà Vittorio: ecco cosa è successo

Alcuni ladri si sono introdotti nella casa di Alessandro Gassmann. La notizia diffusa da Il Messaggero, spiega l'accaduto, ecco cosa è successo all'attore romano.

17 agosto 2018 Valentina Gambino

Alessandro Gassmann, ladri entrano in casa

Alcuni ladri si sono introdotti nella casa di Alessandro Gassmann. La notizia diffusa da Il Messaggero, spiega l'accaduto. “Un furto nel quale sono stati sottratti diversi oggetti in oro e capi d'abbigliamento – si legge - Ladri in casa di Alessandro Gassman. Ad allertare la polizia, ieri intorno alle 13, una chiamata della governante dell'abitazione dell'attore in via dei Coronari. Tra le altre cose, sottratti anche premi vinti da Alessandro Gassman e del padre Vittorio. In corso le indagini della Polizia di Stato”. La sua abitazione ubicata nel centro storico di Roma, possedeva una lunga lista di premi, tra cui alcuni appartenenti a papà Vittorio. I ladri sono entrati nella notte tra il 15 e il 16 di agosto dove, causa Ferragosto, si saranno trovati probabilmente più facilitati del previsto ad accedere indisturbati.

Alessandro Gassmann, ladri entrano in casa

Oltre ad i premi di carattere cinematografico, l’abitazione di Alessandro Gassmann è stata ripulita pure dai gioielli e da alcuni vestiti. I rapinatori si sono infiltrati nell’abitazione approfittando dell’assenza dell’attore e dei suoi vicini. Nel corso della sua carriera, Alessandro Gassmann ha vinto 7 premi, tra cui un David di Donatello. Il padre Vittorio invece, si è conquistato oltre 20 riconoscimenti, compreso un Leone d'Oro alla carriera. Presi anche oggetti in oro e capi di abbigliamento. La governante poi, entrando in casa nella mattina del 16 agosto, si è immediatamente accorta del furto, allertando nell’immediato la Polizia ed anche il diretto interessato. Attualmente non è disponibile una sommaria stima del valore economico dei beni sottratti furtivamente nella casa di Alessandro Gassmann. Attualmente l’attore romano, si trova in vacanza con la famiglia in Costiera Amalfitana e non è ancora rientrato a Roma.

