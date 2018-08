Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio/ Al dito della cantante l’anello di fidanzamento, si sposano?

Anna Tatangelo è stata fotografata, in vacanza in Sardegna, con un anello di fidanzamento. Gigi D'Alessio, con cui ha da poco ritrovato serenità, ha deciso di sposarla?

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, le nozze sono vicine?

Mentre i giornali di gossip parlano della sua vita privata, Anna Tatangelo pensa alla sua carriera. Il suo nuovo singolo “Chiedere scusa”, scritto dopo la rottura con Gigi D’Alessio è un singolo che ha riscontrato grande successo durante quest’estate e per l’autunno, la cantante di Sora, ha in progetto di pubblicare un nuovo album. Ma le notizie che la riguardano si concentrano sulla sua vita privata e dopo un anno di lontananza dal suo compagno si racconta che tra i due cantanti, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, sia rispuntato l’amore. I due hanno trascorso le vacanze insieme in Sardegna, a Porto Rotondo, insieme al loro bambino, Andrea, ma ciò che più ha fatto discutere è stato un anello indossato dalla Tatangelo.

GIGI LA PORTERÀ ALL’ALTRARE?

Gigi D’Alessio, alle spalle, ha già un matrimonio; quello con Carmela da cui ha avuto tre figli Claudio, Ilaria e Luca. Il napoletano, però, ora sembra pronto a portare all’altare la sua giovanissima compagna con cui ha ritrovato la serenità. I paparazzi che hanno pizzicato la coppia in Sardegna hanno notato che al dito della cantante c’era un anello. “Il matrimonio non è arrivato, neanche dopo il divorzio. E per me era importante. Come un altro figlio. Io l’avrei cercato. Che lo chiedeva Andrea. Ma su una cosa così non si può navigare da soli. Gigi è la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che, ancora, sposerei”, queste le parole della Tatangelo qualche tempo fa. Chissà se il cantante napoletano accontenterà la giovane compagna…

