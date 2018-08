Antonio Zequila innamorato di Tina Cipollari? / "Vederla con un altro mi ha reso un uomo infelice"

Antonio Zequila innamorato di Tina Cipollari? Le dichiarazioni dell'attore a Novella2000: "Le piacevo. Vederla con un altro mi ha reso un uomo infelice"

17 agosto 2018 Anna Montesano

Tina Cipollari

Tina Cipollari ha un altro pretendente. Non si tratta di quelli che abbiamo visto scendere le scale di Uomini e Donne nel corso degli ultimi mesi, bensì di un volto televisivo. Stiamo parlando di Antonio Zequila, che alle pagine di Novella2000 svela di avere un forte debole per la bionda opinionista di Uomini e Donne. “So di trovare terreno fertile. Io le piaccio, e lei piace a me“ dichiara Zequila. A quanto pare, Tina e Antonio si conoscono da più di 20 anni: “Allora ero molto mondano, ero spesso ospite al Maurizio Costanzo e frequentavo i locali notturni della Capitale. Su tutti il Gilda, lì ho incontrato Tina per la prima volta: ci veniva sempre con le sorelle e non era ancora la diva che è oggi”.

IL RIMPIANTO DI ANTONIO ZEQUILA

L’attore napoletano afferm tra loro è poi nata una simpatia reciproca e aggiunge una dichiarazione piuttosto scottante Antonio Zequila infatti aggiunge: “Proprio nel giorno del suo matrimonio mi ha confidato che lei veniva sempre al Gilda proprio per vedere me“. Di fronte a questa dichiarazione, l'attore napoletano pare sia rimasto molto sorpreso. Negli anni per confessa di aver vissuto con il rimorso di npn aver neppure tentato di conquistarla. “In realtà non so se l’avrei conquistata, Tina è una donna di sani principi, non da avventure. - ammette Zequila - Ma proprio nel giorno in cui si è sposata, vederla accanto a un altro uomo mi rendeva infelice. Me l’avevano portata via“. Insomma Zequila pare proprio essere interessato alla Cipollari, anche stavolta però la tempestività non è stata il suo forte visto che l'opinionista pare abbia già ritrovato l'amore dopo la separazione da Chicco Nalli.

© Riproduzione Riservata.