BLACK OR WHITE/ Su Rai 1 il film con Kevin Costner e Octavia Spencer (oggi, 17 agosto 2018)

Black or white, il film drammatico in onda su Rai 1 oggi, venerdì 17 agosto 2018. Nel cast: Kevin Costner, Gillian Jacobs e Octavia Spencer, alla regia Mike Binder. Il dettaglio della trama.

17 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Rai 1

NEL CAST KEVIN COSTNER

Black or white, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 17 agosto 2018 alle ore 21,25. Una pellicola del 2014 prodotta grazie ad un sinergia plurima di case: BlackWhite, Sunlight Productions, Treehouse Films e Venture Forth, segno evidente di quanto abbia investito la cinematografia americana su questo film. Diretto dal texano Mike Binder, attore e cineasta della cui carriera segnaliamo alcuni buoni film, sia davanti che dietro le cineprese, il film vede nella sua trama la sua forza d'attrazione e nella buona recitazione del suo protagonista, Kevin Costner. Assieme a Costner troviamo Gillian Jacobs, attrice nota nei circuiti televisivi per il ruolo di Britta Perry nella serie televisiva del network NBC 'Community', oppure nel ruolo di Mickey in 'Love', serie, in questo caso, prodotta dalla celebre Netflix nel 2016. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BLACK OR WHITE, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Elliot Anderson è un avvocato cui il destino, nella fase della maturità della vita, si è proposto con grande ferocia. Ha da poco perso la moglie in seguito ad un incidente d'auto mortale ma, solamente qualche anno prima, anche la figlia, diciassettenne, morì di parto, ragazza madre giovane ma amata dai suoi genitori. La piccola Eloise vide la luce, ma la madre, figlia di Elliot Anderson morì in sala parto; unendo a ciò la successiva scomparsa della moglie in seguito all'incidente, la vita di Elliot Anderson ha davvero pochi motivi per essere vissuta con fiducia. Inoltre dovrà lottare per avere la custodia di Eloise, la nipotina, custodia rivendicata da parte della nonna paterna, un ennesimo dolore per un destino davvero crudele con l'uomo. Tutto ciò diviene motivo di un lungo processo nel quale le due controparti, materna da parte di Elliot, paterna da parte di Rowena, nonna della bambina, si contendono la custodia, ma proprio in questo sorgono le prime motivazioni che contestano l'affidamento all'uomo da parte dei legali di Rowena. Elliot, dopo la morte della figlia e della moglie, ha iniziato a bere un po' più del normale e la famiglia di Rowena, madre del padre di Eloise, è afro-americana, quindi i legali, durante al processo, punteranno direttamente a contrastare una causa che vuole il solito ricco bianco americano sopraffare una famiglia di colore.

