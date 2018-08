Bianca Guaccero/ “A Detto fatto? Porterò molti cambiamenti, ma ci saranno ancora i tutorial”

L'attrice, Bianca Guaccero, dal 10 settembre condurrà "Detto Fatto" su Rai Due, al posto di Caterina Balivo. Porterà tante novità, ma pensa già al futuro: "Vorrei partecipare a Sanremo"

L’attrice e conduttrice, Bianca Guaccero, da settembre sarà al timone di Detto Fatto, il programma nato su Rai Due con Caterina Balivo. Per la prima volta, la Guaccero, avrà un programma tutto suo e inserirà tutta la sua personalità: “Non sono la classica conduttrice. Ci metterò la mia passione per la recitazione, il canto e il ballo. In più, la mia voglia di divertire o divertirmi, che magari la gente conosce di meno. Per una volta non sarò al servizio di un personaggio da interpretare”, ha dichiarato a Il Giornale e ha aggiunto che all’interno del programma inserirà inserti di spettacolo, “altrimenti non avrebbe senso scegliere una conduttrice come me, che sono un’attrice”. Ma la Guaccero assicura che Detto Fatto non verrà totalmente rivoluzionato: “Ci sarà uno spazio pensato per i fedelissimi con tutorial o personaggi che ne hanno fatto la storia. E poi argomenti nuovi come il fitness fatto a casa con oggetti domestici che pratico anch’io. È uno spazio pensato per chi non ha tempo o soldi per andare in palestra”.

“MI PIACEREBBE CANTARE A SANREMO”

Bianca Guaccero è stata invasa dall'affetto dopo la notizia della sua nuova conduzione, ma dall’altra parte, come arriva il successo arrivano anche le critiche. L’attrice è stata dichiarata “troppo magra” e per questo ha tentato di difendersi: “Non è piacevole sentirsi dire che stai diventando uno scheletro. Sono cresciuta, dopo la gravidanza il mio metabolismo è cambiato, mangio di tutto e non ingrasso”. Inoltre ha rivelato qualche dettaglio della sua vita sentimentale, spiegando di essersi lasciata con il papà di sua figlia un anno fa. Oltre alla conduzione e alla recitazione, Bianca è appassionata di musica. “Mi piacerebbe partecipare a Sanremo, in gara, interpretano un brano che racconti qualcosa. Penso alle canzoni di Fossati o Fiorella Mannoia. Vorrei portare una canzone che racconti una storia”.

