CHICAGO MED 2/ Anticipazioni 17 agosto 2018: un duro colpo in arrivo per Will

Chicago Med 2, anticipazioni del 17 agosto 2018, su Italia 1 in prima tv. Un suicidio avvenuto in ospedale getta lo staff nella disperazione. Will riceve una brutta notizia.

Chicago Med 2, in prima Tv su Italia 1

CHICAGO MED 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 17 agosto 2018, Italia 1 trasmetterà tre nuovi episodi di Chicago Med 2, in prima Tv. Saranno il 16°, il 17° ed il 18°, dal titolo "Problemi di coscienza", "Lunedì di lutto" e "Lezione imparata". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Rhodes (Colin Donnell) avvisa Latham (Ato Essandoh) di una chiamata urgente da parte di un ospedale ed i due medici finiscono ancora una volta per litigare. All'arrivo di un giovanissimo paziente in ospedale, Natalie (Torrey DeVitto) cerca di convincerlo a procedere con un trattamento. Il genitore invece afferma che sia stato il bambino a chiedergli di non sottoporsi più ad una chemioterapia. Will (Nick Gehlfuss) intanto si ritrova di nuovo a dover curare la stessa paziente di qualche giorno prima, che tuttavia non vuole essere ricoverata per non dover lasciare da soli i suoi gatti. Poco dopo, Will nega alla nuova fidanzata di avere avuto qualsiasi trascorso con Natalie. Quest'ultima si ritrova invece a dover discutere con il suo paziente della possibilità di affrontare nuove cure. A causa di un incidente, una giovane donna affetta da doppia personalità, Grace (Leah Karpel), solleva diversi dubbi in Sarah (Rachel DiPill) sulla diagnosi di Charles.



Durante una tormenta di neve, molti pazienti vengono trasportati al Med in gravi condizioni. Jeff e Choi (Brian Tee) intanto decidono di raggiungere prima il luogo dell'incidente per occuparsi dei casi più disperati. Latham si trova alla guida del Triage e decide di non animare oltre un paziente in arresto da 20 minuti per non occupare inutilmente lo staff. Jeff invece si ritrova a dover fare un cesareo al volo per una paziente che va in arresto poco dopo. A causa della scarsità di sangue, una paziente viene costretta a scegliere fra salvare il nipote o il figlio. Per riuscire ad affrontare l'emergenza, Choi è costretto inoltre a staccare il respiratore ad un paziente con gravi ustioni che sta per morire.



Una 25enne che lavora in uno studio legale raggiunge l'ospedale per quella che sembra una banale influenza. April scopre che in realtà ha problemi cardiaci e che va ricoverata d'urgenza. Intanto, Sarah si occupa di un uomo vestito da supereoe che trasporta una donna anziana colpita da un ictus e che sviene subito dopo. Durante un controllo di routine, April scopre invece che il figlio non ha più battito cardiaco, ma decide di ritornare comunque al lavoro. Grazie ad un intervento al cranio, la stampa si interessa di Rhodes e del suo giovane paziente. L'ospedale viene preso d'assedio dai giornalisti e Sharon rimprovera il chirurgo per aver dato delle informazioni alla stampa senza il suo permesso. Solo a fine turno April riesce a parlare con Maggie di quanto accaduto, mentre la sua paziente si salva grazie al suo intervento.

ANTICIPAZIONI DEL 17 AGOSTO 2018, EPISODIO 16 "PROBLEMI DI COSCIENZA"

Natalie cura una donna finita in coma e durante i primi esami, scopre che è incinta. Sarah invece si occupa di un'adolescente che è già ricoverata in una clinica psichiatrica. Nel frattempo, una ragazza viene colpita da un malore mentre si trova in viaggio in aereo e viene curata da Latham e Rhodes. Choi si unisce invece della madre della paziente al fianco di Clarke ed April, a causa di un'ingestione volontaria di cocaina. EPISODIO 17 "LUNEDI' DI LUTTO" - L'ospedale rimane pietrificato di fronte ad un suicidio. Choi e Will si ritrovano intanto a discutere di quali cure siano le migliori per una giovane paziente, che presenta dei sintomi che potrebbero far pensare ad un ictus. Natalie invece si occupa di un ragazzo che rischia il congelamento dopo essere caduto in un fiume, mentre April è costretta a prendere una decisione che la riguarda da vicino. EPISODIO 18 "LEZIONE IMPARATA" - Will si ritrova in difficoltà quando scopre che fra i pazienti dell'ospedale c'è anche la sua insegnante di Medicina. Rhodes si ritrova invece ad avere una discussioni con il padre di un giovane paziente, per via di un intervento rischioso a cui lo vorrebbe sottoporre. Durante l'addestramento di un'infermiera inesperta, Maggie va in escandescenza in modo inspiegabile.

