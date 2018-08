CLAUDIO SONA AL GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Gli autori cambiano idea: l'ex tronista riammesso nella Casa?

Claudio Sona potrebbe prendere parte alla nuova edizione del Gf Vip. Lo annuncia in esclusiva Dagospia: "C'è un autore che non vedrebbe di buon occhio la sua esclusione".

17 agosto 2018 Rossella Pastore

Claudio Sona al Gf Vip 2018

Il Gf Vip rinuncia a Claudio Sona. Ma non è detto che non ci ripensi: "Claudio Sona, qualche mese fa, è stato provinato per partecipare al Grande Fratello Vip. A Dagospia risulta che il suo nome sia tutt'ora in bilico, poiché qualche autore del reality preferirebbe assoldare una diversa 'tipologia' di gay". Non solo: per Dagospia, le caratteristiche di Sona si discosterebbero fin troppo dal prototipo gieffino. Insomma, "cercasi gay macchiettistici e caricaturali", ben diversi dalla parvenza dell'imprenditore veronese. "A quale autore in particolare ci stiamo riferendo? E, soprattutto, quale potentissimo personaggio di Mediaset non vedrebbe di buon occhio l'esclusione di Claudio dalla casa più spiata d'Italia? Ah, NON saperlo…".

I GOSSIP

Archiviata l'esperienza di Uomini e Donne, Sona è tornato alla vita di sempre. La sua storia con Mario Serpa, ex corteggiatore del Trono gay, è naufragata mesi fa. I due si erano già detti addio nel 2017, per poi riprovarci a Natale dello stesso anno. Non ha funzionato: ad oggi, Claudio e Mario sono in pessimi rapporti. Va meglio solo con Clarissa Marchese, l'ex Miss Italia con la quale Sona ha condiviso il Trono. I nomi del nuovo Gf, per inciso, sono Francesco Monte, Le Donatella, Enrico Silvestrin, Ivan Cattaneo, Fabio Basile. Hanno rifiutato di prendere parte al programma: Barbara Bouchet, Giovanni Ciacci, Manuela e Sergio Arcuri. Lo start è previsto per lunedì 24 settembre su Canale 5. Al timone, come sempre, Ilary Blasi e Alfonso Signorini.

