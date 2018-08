Chloe Ayling al Grande Fratello Vip Uk / Farà parte del cast della nuova edizione

E' ufficiale il coinvolgimento di Chloe Ayling al Grande Fratello Vip Uk. Dunque farà parte del cast della nuova edizione la modella rapita a Milano l'anno scorso.

Ormai è ufficiale. Al Grande Fratello VIP UK 2018 ci sarà anche la modella Chloe Ayling. La ragazza britannica è stata al centro delle notizie di cronaca lo scorso anno, quando durante un finto appuntamento di lavoro in Italia venne rapita a Milano. Per Chloe Ayling l'avventura al Grande Fratello rappresenta un'opportunità per raccontare la sua vicenda dopo mesi di assoluto silenzio. Il suo nome, senza alcun dubbio, spicca tra gli altri del cast. Oltre alla bella modella ci sarà anche Kirstie Alley, star hollywoodiana in cerca di rilancio, giunta alla veneranda età di quasi 70 anni. Alla nota attrice è stato offerto il titolo di regina della casa durante la prima puntata, ma ci sono anche altri personaggi interessanti da tener d'occhio come la psicologa Sally Morgan, l'ex talento calcistico Jermaine Pennant e star di ficition nazionali come Ryan Thomas o Roxanne Pallett.

GF VIP UK, NON SOLO CHLOE AYLING: GLI ALTRI PROTAGONISTI

Al Grande Fratello VIP UK 2018 ovviamente non ci sarà solo Chloe Ayling. Nel cast dello show molti modelli e modelle, oltre all'ex trader Nick Leeson, finito in disgrazia e anche lui, come altri coinquilini, in cerca di rilancio. L'attesa del pubblico ovviamente si concentra sulla bella Chloea Ayling, ma soprattutto sulla sua versione dei fatti per lo spiacevole e triste episodio avvenuto a Milano nel 2017. La concorrente, attirata in Italia per un falso servizo fotografico, è stata tenuta in ostaggio per una settimana da due fratelli polacchi residenti a Birmingham. Secondo quanto racconta TG COM, la modella ha accettato la proposta di entrare nella casa del Grande Fratello per mettere alle spalle le sue ombre, dopo quanto successo. Una storia incredibile quella di Chlie Ayling, la partecipazione al Big Brother rappresenta un'importante opportunità per mettersi a nudo con le sue paure e i suoi sentimenti.

