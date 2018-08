DERAILED/ Su Rai 4 il film con Clive Owen e Jennifer Aniston (oggi, 17 agosto 2018)

Derailed, il film d'azione in onda su Rai 4 oggi, venerdì 17 agosto 2018. Nel cast: Clive Owen, Jennifer Aniston e Vincent Cassel, alla regia Mikael Hafstrom. Il dettaglio della trama.

17 agosto 2018 Cinzia Costa

Derailed, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 17 agosto 2018 alle ore 22,45. E' un film del 2005 che in italiano ha avuto il sottotitolo Attrazione letale, la regia è dello svedese Mikael Håfström e la sceneggiatura è tratta dal romanzo omonimo di James Siegel. Il cast è formato dagli attori, nei ruoli principali, da Clive Owen (Charles Schine), Jennifer Aniston (Lucinda Harris), Vincent Cassel (LaRoche) e Melissa George (Deanna Schine). La pellicola è una coproduzione tra Stati Uniti e Regno Unito. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

DERAILED, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Charles è un uomo d'affari, sposato e con una figlia, che un giorno incontra una donna molto avvenente, Lucinda. Anche lei è sposata, ma l'attrazione tra i due scocca fatalmente, diventando una relazione clandestina. Un giorno però, mentre i due sono in un motel, vengono aggrediti da un rapinatore che si fa chiamare LaRoche. Questi non solo deruba i due ma violenta anche Lucinda. Charles vorrebbe denunciare il fatto ma lei, timorosa che il marito la mandi via, lo convince a tacere. Nello stesso tempo però gli ingiunge di non vedersi mai più. LaRoche comincia a ricattare Charles, che è costretto persino a usare i soldi messi da parte per sua figlia per cercare di tenerlo buono. La situazione degenera sempre di più fin quando Charles non scopre che Lucinda non è chi gli ha detto di essere e che anche lei è coinvolta nella trama ai suoi danni.

