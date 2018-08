DETECTIVE STORY/ Su La7 il film con Paul Newman (oggi, 17 agosto 2018)

Detective story, il film giallo in onda su La7 oggi, venerdì 17 agosto 2018. Nel cast: Paul Newman e Lauren Bacall, alla regia Jack Smight. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

17 agosto 2018 Cinzia Costa

il film giallo in prima serata su La7

NEL CAST PAUL NEWMAN

Detective story, il film in onda su La7 oggi, venerdì 17 agosto 2018 alle ore 21,15. Giallo d'antan ma figlio di quel cinema che non tramonta mai 'Detective story' è datato 1966, fu prodotto dalla coppia Jerry Gershwin ed Elliott Kastne, mentre la regia fu curata dal cineasta con natali nel Minnesota, quindi assolutamente americano, Jack Smight. Protagonista induscusso di 'Detective story' è invece l'attore con lo sguardo più ammaliante di Hollywood, non so se avrete capito di chi si stia parlando ma, se vi dico Paul Newman, sarà davvero immediato confermare quello che fu non solo un ottimo attore, ma un vero simbolo di bellezza per il pubblico femminile negli anni a cavallo tra la generazione '50 e quella '60 e '70. Al suo fianco la bellissima, divina e fatale Lauren Bacall, newyorkese che nella sua carriera ha ricevuto un'unica nomination agli oscar ma milioni di fan pronti a pendere dalle sue labbra e dal suo sguardo ammaliante. In 'Detective story' troviamo anche Shelley Winters, Julie Harris, anch'essa attrice regina della sua epoca, diverse volte candidata agli Oscar, Arthur Hill, forse lo ricorderete in 'Futureworld - 2000 anni nel futuro' oppure in 'Qualcosa di sinistro sta per accadere, in cui era la voce narrante. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

DETECTIVE STORY, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

Il capace detective Harper, riceve un incarico, a lui conferitogli da parte della bella Elaine Sampson, una donna non solo bellissima ma ricchissima, esponente dell'alta società locale, di ritrovare il marito, da tempo scomparso. Elaine Sampson sospetta che il coniuge possa essere stato rapito, quindi teme non solo per l'incolumità dell'uomo, ma la situazione, per altro non impossibile, di sentirsi ricattata con una richiesta sostanziosa di riscatto attraverso una grande cifra di dollari. Immancabilmente la richiesta del riscatto viene presentata dopo pochi giorni, ma proprio in quel momento il detective Harper inizia a sospettare indagando con professionalità in una vicenda che non lo convince sino in fondo, una sorta di gioco dei ruoli poco chiara nella quale vorrà vederci meglio. Quel riscatto è solamente una messa in scena confezionata ad arte, il detective inizia a seguire le sue piste personali, il fiuto non lo tradisce, motivo per il quale inizia a subire una serie di minacce prima, attentati poi, contro la sua vita. Riesce ad uscirne sempre incolume, sino a quando compare il cadavere dell'uomo, ucciso brutalmente ma al centro di una vicenda poco chiara che solo nel finale, 'coup de theathre' come nella migliore tradizione dei gialli, viene smascherato il colpevole.

