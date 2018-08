Domenica In/ Anticipazioni: cinque blocchi, arruolate Selvaggia Lucarelli e la mamma di Chiara Ferragni

Come sarà la Domenica In di Mara Venier? A circa un mese dal suo debutto in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, sono emerse le prime anticipazioni.

Come sarà la Domenica In di Mara Venier? A circa un mese dal suo debutto in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, sono emerse le prime anticipazioni. Secondo Blogo infatti, ci potrebbe essere uno spazio musicale dal titolo "Una canzone per Mara", ma di cosa si tratterebbe? "Vuole essere una specie di rilettura anche divertente di alcuni talent show che popolano la nostra televisione (...) In pratica vedremo in studio alcuni ragazzi che dedicheranno alcuni brani, per lo più scritti direttamente da loro, a Mara. Per coloro che volessero proporsi in questo spazio a breve da queste colonne daremo un indirizzo a cui mandare i loro contributi video", si legge su TvBlog. A tal proposito, proprio per anticipare la questione, la bionda conduttrice ha iniziato a condividere video di questo tipo sul suo profilo ufficiale di Instagram. "Fra inediti e cover Mara, che presidierà la giuria chiamata a giudicare questi aspiranti cantanti, insieme agli ospiti che si avvicenderanno di domenica in domenica nello studio del contenitore di Rai1, dovrà decidere se il pezzo eseguito sarà di suo gradimento", si legge ancora. Alla conduzione dovrebbe esserci Gabriella Germani.

Davide Maggio invece, nelle ultime ore ha svelato in anteprima delle nuove indiscrezioni che potrebbero subire delle variazioni. Secondo il blog in questione, non vi è traccia delle prime anticipazioni proposte in precedenza dai colleghi di Blogo. Ed anzi, Domenica In dovrebbe essere suddiviso in cinque blocchi differenti. Il primo sarà una specie di "A bocca aperta" al femminile con un'arena composta da 60 donne pronte a parlare del tema giornaliero. A rotazione saranno presenti degli opinionisti e tra questi: Selvaggia Lucarelli, Alberto Dandolo, Aldo Cazzullo, Peter Gomez, Luca Bianchini, Luisa Ranieri e Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni. Il secondo blocco sarebbe dedicato alle interviste e per la prima puntata è prevista Gina Lollobrigida. Il terzo blocco sarà il ritorno del Cruciverbone con Alessia Macari in qualità di valletta. Quarto blocco invece, un talk rosa sul gossip ed argomenti più leggeri. Quinto ed ultimo blocco una seconda intervista che vedrà Brigitte Nielsen ospite di Mara Venier dopo la nascita della sua prima figlia femmina, Frida.

