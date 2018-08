EMMA MARRONE E STEFANO DE MARTINO, SI SEGUONO SU INSTAGRAM/ Il dubbio dei fan: Amici o di qualcosa di più?

Emma e Stefano De Martino tornano insieme? È quanto fa pensare il loro riavvicinamento sui social: gli ex "amici di Amici" si (ri)seguono a vicenda.

17 agosto 2018 Rossella Pastore

Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo amici?

Emma Marrone e Stefano De Martino tornano Amici. Entrambi in vacanza in Spagna (lui a Ibiza, lei a Formentera), i due hanno avuto modo di vedersi e – forse – di fare pace. Su Instagram si seguono a vicenda, cosa che farebbe pensare a un riavvicinamento. "Amici!", scrive Gabriele Parpiglia di Chi in riferimento alla loro relazione. I fan sono curiosi, e le domande impazzano. Anche sui social, dove il follow-defollow è ancora lo sport preferito delle Stemmine. "Emma è un amore di donna", assicura Parpiglia su Instagram, "non è aggressiva come qualcuno pensa". Di più: "Emma è l'Amore. Un amore di donna, ragazza, artista, amica". Per ora, conferma, "nessun ritorno di fiamma". Anzi: quell'amore terminato ha lasciato spazio a qualcosa di più profondo e complesso, un rapporto di stima reciproca da bravi amici e colleghi.

In un'intervista a Chi, qualche mese fa, De Martino tornava a parlare del triangolo con Emma e Belen. "Sono riuscito a non passare per il cattivo perché siamo in una società maschilista, sembrava che una donna mi avesse strappato dalle braccia dell'altra quando, in realtà, non ero stato costretto a fare nulla, ho scelto io. So di aver creato dispiaceri, e ne ho creati parecchi, ma mai con intenzioni cattive. Credo di aver lasciato brutti ricordi, ma anche qualcosa di buono". Ad oggi, De Martino sarebbe ancora single. Nemmeno Gilda Ambrosio è riuscita a conquistarlo: "Siamo amici", racconta lei a Grazia, "ci vogliamo un bene infinito. Sai quando dici che hai trovato una persona, 'la' persona? Che però non è il tuo fidanzato".

