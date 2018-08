Elementary 6/ Anticipazioni 17 agosto: “Il falsario”, “Hai mai fatto tanta strada”, le trame egli episodi

Elementary 6, ecco la trama e le anticipazioni di oggi, venerdì 17 agosto: confermata la settima stagione, ecco cosa accadrà questa sera in onda su Rai2.

17 agosto 2018 Valentina Gambino

Elementary

i nuovi episodi di “Elementary 6” questa sera vanno in onda su Rai 2. La serie, giunta alla programmazione italiana con la sua sesta stagione è stata rinnovata per una settima. E così, lo Sherlock Holmes della CBS tornerà ad allietare tutti gli estimatori. Il procedural drama era infatti tra gli show del network a repentaglio al fianco di Criminal Minds. Nonostante non abbia ma avuto un grosso riscontro da parte del pubblico, Elementary resta una fonte di valore a livello internazionale. Ed infatti, la rete con la sua distribuzione estera, ne ricava senza dubbio molto profitto. In Italia viene trasmessa su Rai2 e molto spesso in replica su Fox Crime, canale di Sky. Negli Stati Uniti, il personaggio dell’investigatore è stato usato per parecchie pubblicità. Inizialmente la sesta stagione comprendeva 13 episodi che alla fine, si sono allungati in 21. Discreti i suoi ascolti di partenza per il debutto. La prèmiere è stata visionata da 4.7 milioni di spettatori.

Elementary 6, trama e info utili

Nel cast di Elementary troviamo Jonny Lee Miller che ricopre il ruolo del Detective Sherlock Holmes, Lucy Liu in quelli della versione femminile di John Watson, la dottoressa Joan, Aidan Quinn è il Capitano Thomas Gregson, Jon Michael Hill interpreta il Detective Marcus Bell, e Desmond Harrington è Michael. Cosa accadrà questa sera? Nel primo episodio dal titolo “Il falsario”, la figlia del più grande contraffattore di arte fiamminga viene ammazzata perché vuole diffondere un libro che renderebbe famoso suo padre, ma anche il fatto che numerose opere comperate attraverso il mercato nero siano dei falsi. Il mercante che ha piazzato i quadri non può autorizzare che ciò possa accadere. Nel secondo intitolato “Hai fatto tanta strada”, mentre Joan e Marcus seguono un caso di traffico illecito e agenti corrotti dell’ATF, Sherlock riesce a contattare Moriartry e a stabilire una ‘pace temporanea’. La sesta stagione della serie televisiva Elementary, formata da 21 episodi, viene trasmessa negli Stati Uniti dal 30 aprile 2018, sul canale CBS. In Italia la stagione viene trasmessa dal 27 luglio 2018 su Rai 2. La serie è visionabile sia in diretta che replica streaming attraverso il portale ufficiale di RaiPlay. In alternativa, scaricando l’applicazione è possibile visionarla anche in mobilità ovunque voi siate.

