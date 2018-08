Georgete Polizzi/ Rivelazione su Instagram: “Presto tornerò in televisione”

La sclerosi multipla non frena la voglia di vivere di Georgette Polizzi. Per lei, già impegnata nella sua azienda e come influencer, ci sono nuovi progetti e rivela: "Torno in televisione"

Georgette Polizzi non si ferma mai. La sclerosi multipla, ormai sua compagna di vita, non toglie la voglia di vivere alla ex concorrente di Temptation Island che come dichiarato più volte, nelle settimane scorse, sta seguendo una nuova cura sperimentale e il suo corpo sembra rispondere molto bene. Tra i suoi impegni non abbandona quello più importante che riguarda la sua azienda di abbigliamento di cui, sui suoi canali social, parla spesso. “Tutto parte da un unico scopo. La voglia di realizzarsi e quel desiderio che porta le persone a sentirsi importanti. Tutti dentro noi abbiamo il desiderio di uscire da quel baratro chiamato mediocrità che ci porta a sentirci insoddisfatti della nostra vita. Alla fine, nel bene o nel male, tutti noi siamo spinti da quel qualcosa di sconosciuto, abbiamo voglia di essere riconosciuti dalla collettività. Io nella mia mediocrità ho deciso di investire tutta me stessa per realizzare il mio piccolo grande sogno chiamato GeorgettepoL. Non importa se fallirò, riproverò ancora e ancora”.

PARTECIPERÀ A POMERIGGIO 5?

Intanto ieri, la fidanzata di Davide Tresse con cui ha partecipato a Temptation Island (esperienza che rifarebbe perché, come ha spiegato, “mi ha aiutato molto e ha risvegliato in Davide le attenzioni nei miei confronti ormai sepolte che lo portavano a darmi per scontata”) - attraverso le Instagram Stories ha rivelato nuovi progetti che partiranno in autunno. “Preso mi vedrete in due programmi televisivi diversi. Molto belli, ma per ora non posso svelarvi niente”. La stilista non ha rivelato alcuna informazione in più, ma in molti pensano che la Polizzi possa essere ospite del salotto di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5, a cui aveva già partecipato in occasione del racconto della sua vecchia storia d’amore con Luca Dorigo, ex tronista di Uomini e Donne. Un altro programma in cui i fan vorrebbero vedere Georgette è Detto Fatto in cui potrebbe parlare di moda e stile; anche Ludovica Valli, in passato, partecipò.

