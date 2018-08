I figli di John Lennon e Paul McCartney/ Foto, in uno scatto rivivono i Beatles e i fan impazziscono

Il figlio di John Lennon, Sean, e di Paul McCartney, James, sono amici. A testimoniarlo un selfie pubblciato sul profilo Instagram del figlio di Yoko Ono

Sean Lennon e James McCartney

È il 6 luglio 1957 quando Paul McCartney viene presentato a John Lennon durante una festa parrocchiale a Woolton. La loro amicizia iniziò proprio così, nel modo più normale possibile, nel modo in cui possono conoscersi due comuni ragazzi. Poi, si scoprì, che i due giovani tanto comuni non erano: insieme scrissero tantissime canzoni e diedero vita al gruppo musicale più desiderano, amato e cantato degli anni Sessanta. Durante i primi anni dei Beatles i due giovani erano molto legati, insieme, a quattro mani, scrissero brani quali “From Me to You”, “She Loves You”, “I want to Hold Your Hand”. Ecco che tre giorni fa, a distanza di 50 anni dallo scioglimento dei Beatles e 40 dalla morte di John Lennon, quel duo incredibile è stato onorato grazie a una fotografia.

IL SELFIE CHE STA FACENDO IL GIRO DEL MONDO

La fotografia che sta facendo il giro del web e del mondo è stata pubblicata da Sean Lennon, unico figlio di John e Yoko Ono. Sean che oggi ha 42 anni ha postato sul suo profilo Instagram una fotografia insieme all’amico James McCartney, figlio di Paul e Linda. “Peekaboo”, cita la didascalia, il nostro “Cucù”, e Lennon junior non poteva che scegliere parola migliore per presentare il selfie più raro degli ultimi anni. Entrambi i figli dei Beatles sono musicisti: Sean Lennon ha pubblicato du album “Into the Sun” e “Friendly Fire”, James, invece, ha collaborato insieme al padre per alcuni progetti musicali. Sean assomiglia moltissimo al padre e vive nel suo ricordo; ha inoltre dimostrato di essere molto legato a quella famiglia con cui lavorò John per molti anni: qualche tempo fa aveva pubblicato una foto insieme a Dhani Harrison, un altro figlio dei Beatles, nato da George e Olivia Trinidad Arias.

Peekaboo... Un post condiviso da Sean Ono Lennon (@sean_ono_lennon) in data: Ago 13, 2018 at 7:52 PDT

